Вс, 29.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Здоровье
Искать

Министерство: семейная медицина получила дополнительное финансирование, но деньги – это не самое главное

Rus.Postimees
Министерство: семейная медицина получила дополнительное финансирование, но деньги – это не самое главное
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

По словам вице-канцлер Министерства социальных дел, доктора Хейди Аласепп, данные опросов показывают, что удовлетворенность населения семейными врачам составляет 80 процентов. Это очень высокий показатель, но почему звучит так много жалоб?

Аласепп объяснила, что семейная медицина получила дополнительное финансирование, которое необходимо для организации работы, но деньги – это не самое главное: «Важно налаживать коммуникацию, обсуждать возникающие недопонимания. А когда возникают конфликтные ситуации, можно обратиться с жалобой. В государстве есть механизмы на уровне Центра здоровья или иных инстанций, где все такие проблемы можно разобрать и решить».

Как же наладить коммуникацию и прийти к взаимовыгодному сотрудничеству между пациентом и семейным врачом? Об этом и многом другом говорили герои и эксперты передачи «Своя правда», новый выпуск которой выйдет в эфир в понедельник, 30 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.

Ключевые слова
Viimased uudised
Наверх