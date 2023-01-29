По словам вице-канцлер Министерства социальных дел, доктора Хейди Аласепп, данные опросов показывают, что удовлетворенность населения семейными врачам составляет 80 процентов. Это очень высокий показатель, но почему звучит так много жалоб?
Министерство: семейная медицина получила дополнительное финансирование, но деньги – это не самое главное
Министерство: семейная медицина получила дополнительное финансирование, но деньги – это не самое главное
Аласепп объяснила, что семейная медицина получила дополнительное финансирование, которое необходимо для организации работы, но деньги – это не самое главное: «Важно налаживать коммуникацию, обсуждать возникающие недопонимания. А когда возникают конфликтные ситуации, можно обратиться с жалобой. В государстве есть механизмы на уровне Центра здоровья или иных инстанций, где все такие проблемы можно разобрать и решить».
Как же наладить коммуникацию и прийти к взаимовыгодному сотрудничеству между пациентом и семейным врачом? Об этом и многом другом говорили герои и эксперты передачи «Своя правда», новый выпуск которой выйдет в эфир в понедельник, 30 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.