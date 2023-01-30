Руководитель отделения неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы Василий Новак считает, что во всех Центрах семейных врачей должна быть отдельная служба, оперативно отвечающая на звонки и письма пациентов, которым требуется помощь, не связанная с диагностикой и лечением.
Доктор: в центрах семейных врачей должно быть отделение, в котором оперативно отвечают на срочные вопросы
Доктор: в центрах семейных врачей должно быть отделение, в котором оперативно отвечают на срочные вопросы
«Не нужно идти в EMO или долбать врача бесконечными звонками, чтобы продлить рецепт. У врача каждый час расписан. В центре должна быть служба или отделение, в котором принимают звонки и письма и оперативно могут ответить на незначительные вопросы», – предложил доктор Новак.
Почему пациенты недовольны семейными врачам и как найти своего доктора – на эти вопросы пытались найти ответы герои и эксперты передачи «Своя правда», новый выпуск которой выйдет в эфир в понедельник, 30 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.