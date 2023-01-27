Ходьба в помещении или на улице: есть ли разница во влиянии на организм?

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, одних добровольцев попросили пройтись в помещении, а других - на улице, проводя тестирование непосредственно до и сразу после таких прогулок.

Ранее другие исследования показали, что регулярные физические упражнения полезны для психического и физического здоровья большинства людей. Однако до сих пор было мало данных о том, какую роль играет среда, в которой происходит тренировка. Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, ученые провели исследование с участием 30 студентов.

Все добровольцы совершили две 15-минутные прогулки в помещении и на улице. Результаты фиксировались с помощью электроэнцефалографии, проводимой до и после каждой прогулки. Людям нужно было выполнить специальные задания на iPad, чтобы ученые могли измерить активность мозга, связанную с памятью и вниманием. Таким образом, результаты тестирования показали, влияет ли ходьба на умственную деятельность.

Выяснилось, что люди после ходьбы быстрее решали задачи на планшете вне зависимости от того, где они совершали прогулку. Тем не менее, именно прогулки на свежем воздухе показали увеличение измеримой нейронной активности, которая, как и показывали более ранние исследования, связана с повышенным вниманием и улучшенной памятью.