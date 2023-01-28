Правнучки мужчин, куривших сигареты в раннем подростковом возрасте, имеют склонность к избыточному весу чаще, чем их сверстницы. Об этом сообщает Novaator, опираясь на результаты исследования, проведенного учеными в Великобритании.
И через 50 лет? Всегда! ⟩ Курение может негативно сказаться на жизни ваших правнуков
Воздействие таких веществ, как табачный дым, может иметь последствия, которые могут оставаться скрытыми в семьях на протяжении целых поколений, сообщает ScienceAlert. По мнению ученых, это может быть редким примером первых демонстраций трансгенерационных эффектов воздействия окружающей среды на протяжении четырех поколений - ненаследственной межпоколенческой наследственности или эпигенетики.
В результате проведенного исследования выяснилось, что в случае, если дедушка по отцовской линии начал курить в раннем подростковом возрасте, то есть до 13 лет, а не в возрасте от 13 до 16 лет, то это негативно влияло на его внучек, но не на внуков. Таким образом, ученые отметили, что именно у потомков женского пола были признаки чрезмерно высокого процента жира в организме в возрасте 17 и 24 лет.
В то же время, говорится, что в исследовании есть недостатки. Например, люди, принимавшие участие в опросе, часто не знали наверняка, как жили их родители, бабушки и дедушки в раннем подростковом возрасте.