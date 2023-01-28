Переедание увеличивает риск избыточного веса и ожирения, что, в свою очередь, увеличивает риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак. Ученые определили, что физическая активность помогает предотвратить переедание, сообщает издание Time.
Идем от обратного: это может помочь избежать переедания
Физические нагрузки и упражнения ускоряют похудение и помогают поддерживать вес в норме. При физических нагрузках человек сжигает получаемые с пищей калории, которые при недостаточной физической активности откладываются в виде жира.
Однако ученые выяснили, что помимо сжигания калорий, физические упражнения также влияют на аппетит и помогают регулировать его, чтобы человек не ел больше, чем того нужно организму.
Исследователи провели эксперимент, который показал, что после 60 минут упражнений риск переедания снижается почти вдвое. Таким образом, исследование показало, что люди, которые не занимались спортом, на 12 процентов чаще ели больше, чем им нужно, в следующие часы. Если же участники тренировались заранее, риск составлял всего максимум пять процентов. Стало известно, что каждые десять минут физической активности снижали риск переедания на один процент.