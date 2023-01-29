Вечный спор ⟩ Как часто можно принимать душ?

Мытье удаляет грязь, бактерии и лишний жир, а это значит, что частота принятия душа может в значительной степени зависеть от нашей физической активности и типа кожи.

Однако мыло удаляет с кожи естественный слой жира, в результате чего кожа становится сухой и ломкой. Постоянно растирая тело, мы снимаем с кожи слой омертвевших клеток, задачей которого является защита нижних слоев кожи. Счищая этот слой, мы также удаляем жиры и липиды, которые предназначены для увлажнения кожи.

На нашей коже живут бактерии, они защищают кожу от воспалений. Чтобы выжить и хорошо выполнять свою работу им также нужен жир. Мытье в душе необходимо не только для удаления грязи, пота и запахов тела, но и для предотвращения болезней.

Ученые считают, что человек должен принимать душ через день или даже реже. Особенно это касается офисных работников, которые не выполняют физическую работу. Принимая душ, следует тщательно мыть пах, подмышки и ноги, остальные части тела можно просто ополоснуть.

Но независимо от того, моетесь вы каждый день или реже, важно, чтобы вы использовали мыло. Доктор медицинских наук, директор Cosmedics Skin Clinics Росс Перри сказал изданию Metro, что одной воды все же недостаточно.