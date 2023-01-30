Ведущий научный сотрудник университета Тампере доктор Антти Лаунонен недавно провел операцию на кисти в Эльваской больнице, став одним из пары десятков финских врачей, зарегистрированных в профессиональном реестре Эстонии.
РАЗРЫВ ШАБЛОНА ⟩ Финские врачи едут работать в Эстонию
«Я учился в Тартуском университете, женился на эстонке, мы вместе купили хутор под Эльва. Моя исследовательская работа в университете Тампере позволяет мне работать из дома и проводить операции в больнице Эльва, - сказал Антти Лаунонен. - Помимо исследовательской работы, я посвящаю половину своего рабочего времени хирургии в университетской больнице Тампере и больнице Эльва».
В Финляндии операции стоят почти в три раза дороже, но доктор Антти Лаунонен работает в Эльва по эстонским расценкам. «Я не могу обеспечить врачу финскую зарплату, но я могу платить хорошую зарплату эстонского специалиста. В Хельсинки он бы не пошел работать за такие деньги, но при выходе на работу в Эстонии решающим оказывается учеба в Тартуском университете», - сказал главврач и председатель правления Эльваской больницы Пеэтер Лаасик.
По словам Пеэтера Лаасика, прохождение ординатуры и работа в Финляндии обеспечивает врачу хорошую перспективу развития, поскольку там можно получить как работу, так и международный опыт. «Тартуский университет дает очень хорошее образование, но в Финляндии действуют 17 центральных больниц и пять университетов, которые предлагают отличные возможности для практики, – пояснил д-р Пеэтер Лаасик. - О карьерных перспективах говорит, например, тот факт, что в Эстонии насчитывается 10 кардиохирургов, а в Финляндии 60».
Доктор Антти Лаунонен окончил медицинский факультет Тартуского университета в 2002 году. Он работает врачом-специалистом в области ортопедии, травматологии и хирургии кисти, заведующий в ортопедическом отделении университетской больницы Тампере, а также ведущим научным сотрудником и доцентом университета Тампере.
В ближайшее время к новому коллективу больницы Эльва присоединится врач, оканчивающий ординатуру в университетской больнице Тампере.
По данным Департамента здоровья, в регистре врачей Эстонии зарегистрировано 18 финских специалистов. Их выход на работу в Эстонию – это необычное явление, поскольку десятки эстонских врачей, работающих через залив, по данным финских СМИ, получают до 20 000 евро в месяц, в то время как средняя месячная зарплата врачей в Эстонии составляет около 4000 евро.
Больница Эльва оказывает медицинскую помощь более чем 23 000 человек в волостях Эльва, Ныо и Камбья Тартуского уезда и Отепяэской волости Валгаского уезда. Лечебное отделение также работает в Тарту.