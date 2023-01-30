В Эстонии примерно 270 молодым людям в возрасте до 39 лет ежегодно диагностируют рак, и за последние 50 лет заболеваемость увеличивается в среднем на 0,6 процента у детей и на 1,4 процента у молодых людей в год, отметила Кейу Паапси, докторант медицинских наук и научный сотрудник в области эпидемиологии и биостатистики Института развития здоровья.
В Эстонии растет заболеваемость раком среди детей и молодежи
За последние 50 лет заболеваемость раком у детей и молодежи увеличивается в среднем на 1,1 процента в год, ежегодно рак диагностируют примерно у 270 молодых людей в возрасте до 39 лет.
В зависимости от возраста виды опухолей различаются. Таким образом, онкологических больных условно делят на детей, если опухоль диагностирована до 14 лет, и молодых людей, если диагноз получен до 40 лет.
Все больше и больше больных раком выживают, но этот диагноз продолжает сокращать жизнь многих детей и молодых людей. Около 45 из этих 270 молодых людей проигрывают борьбу с раком, или каждый шестой заболевший ребенок или молодой человек.
В период с 1970 по 2019 год врачи в Эстонии диагностировали опухоли у 1730 детей и 11 790 молодых людей. У детей чаще всего выявляли лейкемию, а у молодых людей — карциному. За наблюдаемый период заболеваемость раком молочной железы и шейки матки среди женщин в возрасте 25–39 лет значительно увеличилась. Заболеваемость меланомой кожи быстро увеличивалась у мужчин в возрасте 25-39 лет и у женщин старше 15 лет. Снижение показателей было зафиксировано лишь в случае с заболеваемостью раком легких среди молодых мужчин.
Рак вызывается изменениями в нашем генетическом материале или ДНК. Около десяти процентов случаев – это наследственные изменения, т. е. мутации, данные нам при рождении. Однако большинство мутаций происходят случайно или из-за факторов риска образа жизни, таких как избыточный вес, курение, чрезмерное УФ-излучение и т. д.
Поскольку действие этих факторов риска проявляется лишь с годами, они не играют существенной роли в развитии опухолей у детей. Поэтому, в отличие от опухолей взрослых, детские опухоли нельзя предотвратить.