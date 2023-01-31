В долгие зимние месяцы, когда темно и мрачно, многие люди чувствуют себя уставшими и ощущают нехватку энергии. Все более распространенной становится привычка выпить чашку кофе для бодрости, или несколько таблеток кофеина. Аптекарь объясняет, какую пользу и вред кофеин может нанести организму, и кому стоит внимательно следить за потреблением кофеина.
Аптекарь: кофеин несовместим со многими лекарствами
Провизор пярнуской аптеки Ristiku Benu Маргот Лехари подчеркивает, что кофеин является стимулятором и его употребление в целом не является обязательным. «До четырех чашек кофе в день считается безопасным. Но нужно учитывать, что, помимо горячего кофе, кофеин содержится в чае, какао, шоколаде, коле и энергетических напитках», — объясняет Лехари.
По словам фармацевта, для людей, которые не переносят кофеин, невозможно рассчитать безопасную дозу кофе, и в таком случае от кофеина следует полностью отказаться. «Люди с непереносимостью кофеина от воздействия даже небольшого количества этого вещества начинают испытывают тремор, головные боли, учащенное сердцебиение, диарею и бессонницу. Те же побочные эффекты возникают при чрезмерном употреблении кофе и у всех остальных людей», — предупреждает Лехари.
Кофеин — это вещество, по эффекту напоминающее допинг, а также некоторые лекарства
Фармацевт поясняет, что кофеин влияет на центральную нервную систему и кратковременно стимулирует мышцы, и по своему воздействию напоминает допинг и лекарственные препараты. «Кофеин способен взбодрить душевное состояние, а также улучшает концентрацию и память. Из-за усиления обезболивающего эффекта его также часто используют в составе обезболивающих», — поясняет Лехари. Благодаря своему стимулирующему эффекту кофеин может быть полезен, например, при подготовке к экзаменам и в период, требующий душевных усилий, но это точно несет кратковременный эффект. Фармацевт подчеркивает, что кофеин не заменяет отдых или сон.
«Следует учитывать, что после того, как действие кофеина проходит, возникает еще большее чувство усталости, потому что под влиянием кофеина организм более активен нежели без его воздействия, и в результате энергетические запасы тела расходуются в большем объеме», — говорит Лехари и подчеркивает, что, хотя может возникнуть соблазн выпить еще одну чашку кофе или взять таблетку кофеина для избежания усталости, все же следует помнить, что кофеин также имеет многочисленные побочные эффекты.
В то время как одна чашка кофе содержит в зависимости от способа приготовления в среднем 96 миллиграммов кофеина, таблетка кофеина несет 100 миллиграммов чистого кофеина. По словам аптекаря, побочные эффекты возникают при чрезмерном употреблении кофеина, когда здоровый человек выпивает более восьми чашек кофе в день или принимает более 400 миллиграммов кофеиновых таблеток. «Часто симптомами чрезмерного употребления кофе являются головные боли, изжога, бессонница, раздражительность, диарея и зависимость от этого вещества. Для некоторых людей единственным побочным эффектом является сильная привычка или зависимость», — говорит Лехари.
«Зависимость возникает у людей с определенным генетическим генотипом, и в большей степени у тех, у кого также развилась зависимость от никотина или алкоголя», — объясняет провизор. По ее словам, зависимость проявляется в невозможности снизить количество кофеина, а также в появлении вялости, сонливости и головных болей. «Часто бывает сложно выйти из этого замкнутого круга и изменить привычку, найдя другие способы для ободрения. Но важно понимать, что кофеин не дает организму больше энергии, а заставляет организм использовать больше собственные энергозапасы».
Кому следует исключить кофеин?
По словам фармацевта, людям с рядом проблем со здоровьем следует избегать кофеина. «Пациенты, страдающие тревогой или депрессией, а также имеющие проблемы с мочевым пузырем должны ограничить потребление кофе. Больные глаукомой должны учитывать, что кофеин повышает внутриглазное давление, которое остается высоким до трех часов после употребления кофе. В случае определенных сердечных заболеваний – таких как чрезмерно быстрое сердцебиение, кофеин может ухудшить или усугубить это состояние. У людей с проблемами артериального давления, которые не пьют кофе регулярно, кофеин может повысить артериальное давление. Однако это не касается тех, кто привык выпивать по чашке кофе в день. При синдроме раздраженного кишечника избыток кофеина может вызвать или усугубить диарею. Людям с остеопорозом определенно не следует пить более двух чашек кофе в день, потому что кофеин выводит кальций из организма», — перечисляет Лехари многочисленные состояния, при которых потребление кофеина следует уменьшить или вовсе исключить.
«Беременные женщины и кормящие матери также должны внимательно следить за содержанием кофеина в пище и питье, ведь более 300 миллиграммов этого вещества в сутки могут спровоцировать выкидыш или ухудшить сон ребенка при грудном кормлении», — поясняет аптекарь и напоминает, что помимо кофе, кофеин содержится в коле, какао и в темном шоколаде.
Кофеин несовместим со многими лекарствами
Кроме того, по словам фармацевта, кофеин нельзя употреблять со многими лекарствами. «Например, в сочетании с псевдоэфедрином, содержащимся в таблетках от простуды, может возникнуть сильное и неприятно учащенное сердцебиение и тремор, а также головная боль. Также кофеин не совместим с разжижающими кровь препаратами, так как усиливается разжижающий кровь эффект и возникает риск кровотечения. При употреблении кофеина вместе с некоторыми препаратами от эпилепсии – например, карбамазепин – противосудорожный эффект препарата снижается», — перечисляет Лехари и добавляет, что сочетание алкоголя и кофеина также может вызывать учащенное сердцебиение и бессонницу.
Альтернатива – гуарана
Подобно кофеину, растительная гуарана также оказывает стимулирующее действие. «Гуарана — вьющееся растение, произрастающее на Амазонке и в Бразилии, семена ягод которого используются в качестве пищевой добавки. Гуарана по составу похожа на кофейные зерна, а по действию на зеленый чай и корейский женьшень», — описывает Лехари. По ее словам, гуараносодержащие препараты не обладают таким быстрым и сильным действием, как содержащийся в кофеиновых таблетках чистый кофеин, но в то же время, они имеют меньше побочных эффектов и обладают более продолжительным стимулирующим эффектом.