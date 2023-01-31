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В Польше отказали в аборте 14-летней девочке, которую изнасиловал ее дядя

rus.postimees.ee
В Польше отказали в аборте 14-летней девочке, которую изнасиловал ее дядя
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: KACPER PEMPEL/REUTERS

По сообщению польского Фонда женщин и планирования семьи, 14-летней девочке с интеллектуальными нарушениями, которая живет в небольшом городе в Подляском воеводстве, врачи отказались делать аборт, потому что это «противоречит их убеждениям».

«В маленьком городке в Подляском воеводстве дядя изнасиловал 14-летнюю девочку с интеллектуальными нарушениями. Она никому об этом не говорила», - сообщил Фонда женщин и планирования семьи (FEDER) в Facebook. По их данным, когда преступление стало известным и ее тетя попыталась помочь девочке сделать аборт, в местной больнице им отказали. Врачи заявили, что аборт противоречит их убеждениям.

В Польше, несмотря на практический полный запрет абортов, в случае изнасилования можно легально прервать беременность на сроке до 12 недель. Для этого нужна справка из прокуратуры. 

Тетя девочки сообщила об изнасиловании в прокуратуру и получила необходимую справку. «Не здесь, уходите. Мы не знаем, где. Это не наше дело...» - заявили врачи, по утверждению тети девочки. 

Фонд FEDER помог девочке, и ей сделали аборт в одной из варшавских клиник. «Девочка чувствует себя хорошо и сейчас дома. Варшавские врачи не могли понять поведение врачей с Подляского воеводства», - сообщили в фонде. 

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