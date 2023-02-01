Коварное расстройство пищевого поведения быстро превращается в опасную болезнь

«Наиболее распространенными расстройствами пищевого поведения являются анорексия и булимия, но также часто встречается компульсивное переедание, когда человек использует прием пищи, его ограничение или изгнание пищи из организма, чтобы регулировать свои эмоции и достигать других целей. Часто говорят, что я хотела бы быть худее, потому что тогда я была бы красивее», – сказала Сууртеэ в эфире передачи и добавила, что за этим стоят более глубокие проблемы, из-за которых человек не чувствует себя ценным и считает, что коррекция веса – это правильный способ стать любимым.

Где можно получить помощь?

Последние несколько лет в Таллинне действует реабилитационное НКО «Союз пищевых расстройств», в котором трудятся специалисты нескольких специальностей. Есть консультационная программа, психолог, арт-терапевт и медсестры по психическому здоровью. Это место, куда можно обратиться за советом, и эти услуги предоставляются бесплатно в соответствии с планом реабилитации.

Если вы подозреваете расстройство пищевого поведения, вам следует сначала обратиться к семейному врачу.