Клинический психолог портала психического здоровья peaasi.ee Айлен Суртеэ, объяснила в программе портала Postimees о здоровье «Tervisekompass», что расстройства пищевого поведения – это проблемы с питанием, связанные с психическим здоровьем, а не отсутствие аппетита, вызванное физическим заболеванием.
Коварное расстройство пищевого поведения быстро превращается в опасную болезнь
«Наиболее распространенными расстройствами пищевого поведения являются анорексия и булимия, но также часто встречается компульсивное переедание, когда человек использует прием пищи, его ограничение или изгнание пищи из организма, чтобы регулировать свои эмоции и достигать других целей. Часто говорят, что я хотела бы быть худее, потому что тогда я была бы красивее», – сказала Сууртеэ в эфире передачи и добавила, что за этим стоят более глубокие проблемы, из-за которых человек не чувствует себя ценным и считает, что коррекция веса – это правильный способ стать любимым.
Где можно получить помощь?
Последние несколько лет в Таллинне действует реабилитационное НКО «Союз пищевых расстройств», в котором трудятся специалисты нескольких специальностей. Есть консультационная программа, психолог, арт-терапевт и медсестры по психическому здоровью. Это место, куда можно обратиться за советом, и эти услуги предоставляются бесплатно в соответствии с планом реабилитации.
Если вы подозреваете расстройство пищевого поведения, вам следует сначала обратиться к семейному врачу.
Суртеэ заявила, что расстройства пищевого поведения чаще встречаются у женщин. «Переживания относительно красоты, безусловно, очень важный аспект, потому что то, что мы считаем красивым и как должна выглядеть нормальная женщина, во многом зависит от культуры», – отметила она. Впрочем, такие проблемы могут быть и у мужчин, но тогда, по словам Суртеэ, они не обязательно стремятся похудеть, а наоборот, эталоном мужской красоты может быть определенная физическая форма или мышечная масса.
Проблемы с питанием часто возникают в детстве и редко имеют одну причину. Обычно это стечение обстоятельств, например, язвительные комментарии о вашем весе или случайная потеря веса, за которой следуют хвалебные комментарии: «Ты так похудел! Зато так хорошо выглядишь!»
С такими фразами надо быть осторожными, предупреждает клинический психолог. «На фоне всего этого необходимо учитывать, что некоторые люди генетически более уязвимы, чем другие, то есть у них больше шансов развить какое-то психическое расстройство, и это может быть расстройство пищевого поведения», – говорит она.
Расстройства пищевого поведения характеризуются тем, что человек много думает о еде и калориях, а некоторые люди не только думают, но и говорят об этом, Суртеэ указывает на поведение, характерное для расстройства. Заподозрить расстройство пищевого поведения можно и в том случае, если установлены очень строгие ограничения в еде, например, из меню исключены продукты, которые «делают вас толще».
Каковы последствия? «Если человек неделями или месяцами недоедает, его пищеварительная система и энергетический обмен переходят в режим экономии, чтобы сохранить энергию и выжить. Например, у людей, длительное время страдающих анорексией, чрезвычайно тонкие кости и высок риск получения травм. Поскольку мозг в значительной степени состоит из жировой ткани, в случае расстройства пищевого поведения мозг просто разрушается. Последствия могут быть такими, что восстановление может оказаться невозможным. Женщинам, длительное время страдающим анорексией, может быть трудно, если не невозможно иметь детей, потому что менструальный цикл прекращается и овуляция не происходит», — рассказала Суртеэ.
Последствия расстройств пищевого поведения разнообразны, иногда нанесенный здоровью вред необратим и все может закончиться летальным исходом. «Булимия, при которой людей чаще всего рвет после еды, оказывает опасное влияние на сердце. Могут возникнуть сердечные аритмии, что может привести к сердечному приступу. Из-за рвоты может увеличиться риск развития рака, особенно в области рта и горла», – говорит она.
Суртеэ подчеркнула, что важно помнить, что расстройство пищевого поведения – это серьезное заболевание, а не шутка. «Если мы чувствуем, что у близкого человека может быть опасное для здоровья состояние – он слишком мало ест или его тошнит, – нам нужно поговорить с ним серьезно и прямо, не стоит надеяться, что проблема решится сама собой», – подытожила она.