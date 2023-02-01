Интервью ⟩ «Нужно обязательно обследоваться». Вирус, вызывающий рак шейки матки, угрожает и женщинам, и мужчинам

И.М.: Какой стыд может быть? Я сама работаю в медицине и очень многим пациентам своим говорю, что сейчас медицина идет вперед, нельзя останавливаться, надо идти вперед. Обязательно нужно обследоваться. И если вам предлагают вот это лечение, нужно лечиться. Никто не знает, когда конец. Только там, наверху, наверное, знают. Поэтому все равно у тебя есть все шансы пройти это лечение, оно трудное, оно нелегкое, я сразу скажу. Но когда ты понимаешь, что с тобой рядом очень большое количество людей, тех, кто тебя поддерживает, это важно. Я вот, например, не стыжусь и говорю, что это не какой-то приговор. У кого-то болит горло, у кого-то рука или спина. У меня вот это. Чего тут стыдиться?