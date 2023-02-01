В Эстонии уровень смертности от рака шейки матки – один из самых высоких в Европейском союзе. «На кухне» Rus.Postimees побывала Ирина Михайлова, у которой это заболевание выявили и успешно вылечили, и врач-гинеколог Денис Ваулин. Они рассказали Сергею Метлеву, что мешает вовремя пройти обследование и как правильно действовать, если страшный диагноз поставлен.
Интервью ⟩ «Нужно обязательно обследоваться». Вирус, вызывающий рак шейки матки, угрожает и женщинам, и мужчинам
Ирина Михайлова работает в Ида-Таллиннской центральной больнице медсестрой. В 2016 году в 44 года ей был поставлен диагноз - третья стадия рака шейки матки. Ирину ждали тяжкие испытания: сложное лечение, борьба со страхами и отчаянием. Теперь она здорова и делится опытом, чтобы помочь другим женщинам, которые могут оказаться в схожей ситуации.
Сергей Метлев: Добрый день! Ирина, скажите, как так получилось, что на момент постановки окончательного диагноза у вас уже была третья стадия?
Ирина Михайлова: Я пошла ко врачу, когда начались кровяные выделения. Начали обследовать, обнаружили злокачественную опухоль. Сначала поставили вторую стадию из-за размера, выявленного на МРТ. Однако уже в ходе подготовки к лечению обнаружилось, что один узел тоже поражен этими клетками. Грубо говоря, уже были метастазы.
С.М.: Что было для вас самым сложным во время лечения?
И.М.: Сначала был страх, как я это все перенесу. Мы все прекрасно знаем, что химиотерапия вызывает кучу побочек. В больнице мне сразу предложили психолога, но я три дня поплакала, взяла волю в кулак - и вперед. Страшно было потерять волосы. Которые я не потеряла. Была тошнота, но я научилась подбирать правильные продукты. Не было такого, что я замкнулась. Я жила обычной жизнью.
С.М.: Денис, насколько я знаю из данных Кассы здоровья, примерно половина приглашенных на скрининг по выявлению рака шейки матки женщин игнорирует это приглашение. Почему такое отношение к собственному здоровью?
Денис Ваулин: Очень хороший вопрос. Но у меня нет конкретного ответа, нужно каждый случай индивидуально рассматривать. Думаю, что часть из тех пациентов, кто был приглашен, но не дошел до этого исследования, регулярно посещает доктора и просто не видит в этом потребности, не видит в этом необходимости. Часть, может быть, сделала это исследование раньше или планирует на следующий год. Но действительно и то, что часто приходят люди с запущенной степенью, которые годами не появлялись у гинеколога. Несколько раз я слышал, что вот, детей родила, наступила менопауза, дальше ко врачу ходить нет необходимости. То есть человек сам не знает, что вообще-то, когда наступает менопауза, она не перестает быть женщиной. Части пациенток мешали посещать докторов какие-то серьезные психологические травмы, произошедшие в их жизни.
С.М.: Насколько я понимаю, в более развитых обществах, где смертность и заболеваемость от таких диагнозов ниже, позиция «пока меня не коснется, я ничего делать не буду», менее распространена, чем в Эстонии?
Д.В.: Если речь о раке шейки матки, здесь, конечно, ключевую роль играет вакцинация.
С.М.: Как в Эстонии может человек получить эту вакцину, на каких основаниях?
Д.В.: На основании желания пациента и при отсутствии противопоказаний у женщины.
С.М.: И она платная и дорогая?
Д.В.: Точную сумму сказать не смогу, но она, действительно, скажем так, не такая уж простая. Однако посильная для работающего человека.
С.М.: Насколько я понимаю, для какой-то группы населения она все таки бесплатна?
Д.В.: Сейчас идет программа, что девочек-школьников до начала половой должны вакцинировать бесплатно. И это очень хорошо.
С.М.: Ирина, скажите, в какой момент вы поняли, что вы по-настоящему здоровы?
И.М.: В течение первых двух лет после окончания лечениям ты ходишь проверяться каждые три месяца, потом раз в полгода, потом раз в год и после пяти лет такой стабильной ремиссии тебя снимают с учета. В течение первых двух лет я все равно не верила, что все это закончилось. По прошествии четырех лет я уже как-то успокоилась. Но сейчас я все равно продолжаю ходить к доктору, чтобы регулярно проверяться, сейчас это раз в год.
С.М.: Денис, я слушаю Ирину и понимаю, что это очень хороший, показательный случай, как можно выйти из положения, угрожающего жизни. Но хочется понять - это типичный случай или скорее исключение?
Д.В.: Это хороший типичный случай. На такой стадии мы не предлагаем хирургическое лечение, потому что от него может быть больше вреда, чем пользы. Случай Ирины показателен тем, что человек после постановки диагноза через несколько лет сидит с нами и спокойно говорит, что «я вылечился и хорошо себя чувствую». Мы это видим.
С.М.: То есть, это скорее исключение, чем распространенное правило?
Д.В.: Не всегда все заканчивается так хорошо. Но в нашей практике мы видим такие же случаи, как у Ирины, регулярно.
С.М.: Возвращаясь к теме осведомленности населения: что в Эстонии делается не так или неэффективно с точки зрения профилактики этого заболевания и других тяжелых заболеваний, связанных с сексуальным здоровьем?
Д.В.: У нас такая должна быть массивная работа именно с молодым населением, и, наверное, с их родителями. С помощью вакцинации человек может раз и навсегда защитить себя от этой болезни, которая может заканчиваться трагически. И также важно доносить информацию, что мы можем делать вакцинацию как девочкам, так и мальчикам.
С.М.: Правильно ли я понимаю, что тот же самый вирус, который является катализатором возникновения рака шейки матки у женщин, попадая в организм мужчины, тоже может вызывать какой-то тип рака?
Д.В.: Да.
С.М.: Ирина, как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы в Эстонии смертность от этого типа рака снизилась?
И.М.: Естественно, регулярно проверяться. Плюс вакцина. Я своим детям сделала платную вакцину. Мы немножко опоздали, они не попали под школьную программу. Я очень много читала об этом в интернете и обратила внимание, что в Европе эти вакцины уже давно делают и мальчикам тоже. Я сделала. Бояться не надо.
С.М.: Ирина, вы, как человек, справившийся с этим заболеванием, что можете посоветовать людям, которые стесняются озвучивать свои проблемы, так как боятся, что от них отвернутся люди?
И.М.: Какой стыд может быть? Я сама работаю в медицине и очень многим пациентам своим говорю, что сейчас медицина идет вперед, нельзя останавливаться, надо идти вперед. Обязательно нужно обследоваться. И если вам предлагают вот это лечение, нужно лечиться. Никто не знает, когда конец. Только там, наверху, наверное, знают. Поэтому все равно у тебя есть все шансы пройти это лечение, оно трудное, оно нелегкое, я сразу скажу. Но когда ты понимаешь, что с тобой рядом очень большое количество людей, тех, кто тебя поддерживает, это важно. Я вот, например, не стыжусь и говорю, что это не какой-то приговор. У кого-то болит горло, у кого-то рука или спина. У меня вот это. Чего тут стыдиться?
Д.В.: Дам маленькую ремарку относительно стеснения. Просто нужно найти себе того доктора, который вам подходит, к которому вы должны регулярно ходить. И доктор будет знать в принципе состояние вашего здоровья: сколько вам лет, какая ситуация с женским здоровьем, работа поменялась или не поменялась, какие исследования нужно взять, какие были взяты в прошлый раз. И так далее.
С.М.: Я хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы пришли в студию и очень надеюсь, что этот эфир поможет людям, во-первых, дойти до скринингового обследования, а тем, кто попадает в такого рода драматичную ситуацию, найти в себе силы лечиться.
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