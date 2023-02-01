Ирина рассказывает, как поборола смертоносный рак. Врач: не игнорируйте приглашение на обследование!

Ежегодно рак шейки матки уносит в Эстонии множество жизней, показатели заболеваемости у нас одни из самых высоких в ЕС. В этом году Касса здоровья приглашает на скрининговое обследование для выявления этого типа рака около 70 000 женщин, но многие просто не приходят. Сегодня гостями передачи «На кухне» стали Ирина Михайлова, у которой это заболевание выявили, когда ей было 44 года, и врач-гинеколог Денис Ваулин. Ведущий передачи – Сергей Метлев.