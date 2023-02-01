Ежегодно рак шейки матки уносит в Эстонии множество жизней, показатели заболеваемости у нас одни из самых высоких в ЕС. В этом году Касса здоровья приглашает на скрининговое обследование для выявления этого типа рака около 70 000 женщин, но многие просто не приходят. Сегодня гостями передачи «На кухне» стали Ирина Михайлова, у которой это заболевание выявили, когда ей было 44 года, и врач-гинеколог Денис Ваулин. Ведущий передачи – Сергей Метлев.
Ирина рассказывает, как поборола смертоносный рак. Врач: не игнорируйте приглашение на обследование!
Передача Rus.Postimees
Ирина рассказывает, как поборола смертоносный рак. Врач: не игнорируйте приглашение на обследование!
Ирина работает в Ида-Таллиннской центральной больнице медсестрой и никогда не скрывала своей болезни. Она одна из немногих, кто готов рассказать об этом недуге на основании личного опыта публично.
В 2016 году выяснилось, что у нее третья стадия рака шейки матки. Ирину ждали тяжкие испытания: сложное лечение, борьба со страхами и отчаянием. Теперь она здорова и готова рассказать, через что ей пришлось пройти, потому что хочет помочь другим женщинам.
По данным Кассы здоровья, в Эстонии диагноз рака шейки матки получает ежегодно около 150 женщин. В 2023 году на скрининговое исследование приглашаются женщины, родившиеся в 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 и 1993 годах.
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