Сегодня, 1 февраля, по приглашению министра охраны здоровья и труда Пеэпа Петерсона представители таллиннских больниц, служб скорой помощи, Департамента здоровья и Больничной кассы Эстонии соберутся в Министерстве социальных дел, чтобы обсудить возможные решения проблем экстренной помощи в отделениях неотложной помощи.
Нет очередям! ⟩ Пациент пять часов ждал перемещения из машины скорой помощи в стационар
«Простой бригад скорой помощи на пропускной в отделение больницы – пустая трата ресурсов и неприемлемый для общества факт. Мы знаем, что в этих машинах ждут пациенты так называемых желтой, оранжевой и красной триажных категорий, для них каждая минута может оказаться на счету. Кроме того, это ставит под угрозу здоровье других людей, к которым скорая помощь, простаивающая в очереди, не может подъехать своевременно, – заявил министр Пеэп Петерсон. – На сегодняшней встрече я ожидаю получить в первую очередь от больниц, но также и от скорой помощи, Департамента здоровья и Больничной кассы обзор масштабов проблемы очередей и плана действий по решительному улучшению ситуации».
На совещание приглашены руководители Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской центральных больниц, Северо-Эстонской региональной больницы, Таллиннской детской больницы и Таллиннской скорой помощи, а также руководители Департамента здоровья и Больничной кассы Эстонии.
Время ожидания перемещения пациента из машины скорой помощи в стационар обычно составляет до 30 минут. Согласно данным, предоставленным Департаменту здоровья Таллиннской службой скорой помощи, в период с середины декабря до середины января в среднем в одной трети случаев предписанные 30 минут в отделениях скорой медицинской помощи трех крупных таллиннских больниц были превышены. Максимальное время ожидания составило почти пять часов. Служба Tallinna Kiirabi является лишь одним из поставщиков услуг скорой помощи в Таллинне.