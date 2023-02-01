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Эстонский медицинский стартап будет продавать не вызывающий аллергию воздух

rus.postimees.ee
Эстонский медицинский стартап будет продавать не вызывающий аллергию воздух
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Новый антиаллергенный прибор.
Новый антиаллергенный прибор. Фото: Respiray

Разработчики утверждают, что новый прибор, который нужно носить на шее, удаляет 99,9% переносимых по воздуху аллергенных частиц. Это позиционируется как безмедикаментозная альтернатива в борьбе с весенней пыльцевой аллергией. По статистике, от нее страдает каждый десятый житель Эстонии.

Представители стартапа рассказали что устройство Respiray Wear A+ забирает воздух с аллергенами, с помощью фильтра удаляет находящиеся в нем аллергенные частицы и направляет чистый воздух в область носа и рта. Создатели уверены, что использование устройства приведет к резкому повышению качества жизни людей, чувствительных к респираторным аллергенам, включая пыльцу, пылевых клещей, плесень или белки, содержащиеся в перхоти домашних животных.

Созданное эстонцами противоаллергическое устройство сертифицировано Европейским центром исследования аллергии ECARF и ведущей международной сертификационной компанией SGS. В результате клинических испытаний Respiray Wear A+ удалил 99,9% содержащихся в воздухе аллергенов, а также зарекомендовал себя как эффективное немедикаментозное решение против весеннего поллиноза, то есть аллергии на пыльцу.

«Наши клинические испытания показали, что устройство обеспечивает высокий уровень защиты от аллергии даже в дни, когда концентрация пыльцы в воздухе очень высока», - подтвердил руководитель Европейского центра исследований аллергии профессор Карл-Кристиан Бергманн.

При разработке нового устройства внимание также уделялось комфорту пользователя: прибор Respiray весит 250 граммов. Предварительная продажа Respiray Wear A+ стартовала на платформе Indiegogo 31 января. Цены на устройство начинаются от 73 евро, в зависимости от комплектации. Производство запускается в феврале, а первые устройства поступят к покупателям Indiegogo в конце февраля, таким образом разработчики хотят успеть к сезону весенней аллергии на пыльцу.

По данным Всемирной аллергологической организации, 400 миллионов человек в мире страдают от аллергического ринита, вызванного пыльцой, пылевыми клещами и спорами плесени. В Эстонии проблема затрагивает примерно десятую часть населения.

На аллергический ринит указывают обильные водянистые выделения из носа, зуд в носу, чихание, ощущение пощипывания в носу, заложенность носа, а также нарушения обоняния и вкуса. Кроме того, неприятности могут доставлять зудящие, красные, опухшие и слезящиеся глаза.

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