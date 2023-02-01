Грибковые инфекции ежегодно убивают более полутора миллионов людей, и до сих пор не существовало вакцины для предотвращения их возникновения.
Полтора миллиона смертей в год: наконец-то разработано потенциальное оружие против грибков-убийц
Вакцина, разработанная исследователями из Университета Джорджии, может стать первой для защиты от инвазивных грибковых инфекций. Эта тема вызывает растущую озабоченность во всем мире, по того как растет и устойчивость к противогрибковым препаратам, сообщает Medical Xpress.
Лечение грибковых инфекций стоит миллиарды долларов. Но эффективных вакцин для защиты уязвимых пациентов не существует.
«Существует значительная неудовлетворенная клиническая потребность в профилактике, а также в лечении, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом, - сказала Карен Норрис, ведущий специалист нового исследования, опубликованного в журнале PNAS Nexus, и профессор Колледжа ветеринарной медицины. - Число пациентов, подверженных риску инвазивных грибковых инфекций, значительно увеличилось за последние годы».
Экспериментальная вакцина предназначена для защиты от трех наиболее распространенных грибковых патогенов, вызывающих более 80 процентов смертельных грибковых инфекций: Aspergillus, Candida и Pneumocystis.
В ходе исследования эффективность вакцины была проверена на четырех животных моделях, включая обезьян. Вакцина оказалась эффективной - на всех моделях были выработаны защитные антитела.
«Поскольку она нацелена на три разных патогена, вакцина может стать революционной против инвазивных грибковых инфекций, - сказала Норрис. - Планы состоят в том, чтобы разработать вакцину для фазы I (человеческого) испытания безопасности».
Риск грибковых инфекций есть не только при ослабленном иммунитете
Дрожжевые инфекции чаще всего наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой, в том числе и у ВИЧ-положительных людей, инфекция которых еще не находится под контролем, или у тех, кто получает химиотерапию или противовоспалительные препараты, ослабляющие иммунную систему.
Но предыдущее исследование 2022 года показало, что группа риска за последние годы увеличилась.
Согласно этому исследованию, у людей с диабетом был более высокий риск грибковых инфекций; хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); или другие инфекции, такие как Covid-19, туберкулез или грипп.
Первой линией защиты обычно является лечение азолами, противогрибковыми препаратами широкого спектра действия. Но устойчивость грибков к препаратам растет. В результате грибковые инфекции все труднее поддаются лечению, что делает профилактику еще более важной, сказала Норрис.
Вакцина продемонстрировала обширный противогрибковый иммунитет на животных, что является хорошим предзнаменованием для будущих клинических испытаний.
«Это область исследований, которая долгое время была недостаточно развита, - сказала Норрис. - Эти очень большие группы людей подвержены риску инвазивных грибковых инфекций, и, хотя были предприняты значительные усилия для разработки вакцин, ни одна из них еще не была одобрена. Мы считаем, что эта разработка очень конкурентный кандидат на вакцину».