Полтора миллиона смертей в год: наконец-то разработано потенциальное оружие против грибков-убийц

Вакцина, разработанная исследователями из Университета Джорджии, может стать первой для защиты от инвазивных грибковых инфекций. Эта тема вызывает растущую озабоченность во всем мире, по того как растет и устойчивость к противогрибковым препаратам, сообщает Medical Xpress.

Лечение грибковых инфекций стоит миллиарды долларов. Но эффективных вакцин для защиты уязвимых пациентов не существует.

«Существует значительная неудовлетворенная клиническая потребность в профилактике, а также в лечении, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом, - сказала Карен Норрис, ведущий специалист нового исследования, опубликованного в журнале PNAS Nexus, и профессор Колледжа ветеринарной медицины. - Число пациентов, подверженных риску инвазивных грибковых инфекций, значительно увеличилось за последние годы».

Экспериментальная вакцина предназначена для защиты от трех наиболее распространенных грибковых патогенов, вызывающих более 80 процентов смертельных грибковых инфекций: Aspergillus, Candida и Pneumocystis.

В ходе исследования эффективность вакцины была проверена на четырех животных моделях, включая обезьян. Вакцина оказалась эффективной - на всех моделях были выработаны защитные антитела.

«Поскольку она нацелена на три разных патогена, вакцина может стать революционной против инвазивных грибковых инфекций, - сказала Норрис. - Планы состоят в том, чтобы разработать вакцину для фазы I (человеческого) испытания безопасности».

Риск грибковых инфекций есть не только при ослабленном иммунитете