Правительство обсудило план развития социального благополучия на следующие семь лет

К подготовке плана развития привлекли множество специалистов из разных сфер деятельности и учреждений, публичные обсуждения проходили, например, на Фестивале мнений. «Я рада, что наши партнеры, представляющие многие сферы жизнедеятельности, захотели внести свой вклад в подготовку плана развития, и этот вклад был весомым! Хочу поблагодарить все те организации и людей, которые не поленились подумать о том, как сформировать в Эстонии среду обитания, в которой у людей были бы равные возможности для достойной жизни», – сказала министр социальной защиты Сигне Рйисало.

Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон отметил, что самое важное в план, это чтобы он учитывала потребности жителей Эстонии в целом. «Известно, что лучшая защита от бедности – достойная оплата труда. К сожалению, в невыгодном положении на рынке труда находятся люди с ограничениями по здоровью и особыми потребностями, а также молодежь, пожилые люди, лица неэстонской национальности. В план развития внесены предложения, которые помогут им избежать риска бедности. Это меры, направленные на поддержку выхода и функционирования на рынке труда, – сказал министр Петерсон. – Я также хочу поблагодарить многочисленных партнеров, в том числе работодателей и профсоюзы, которые не пожалели времени и ресурсов на то, чтобы проработать документ и передать свой отзыв в Министерство социальных дел. Представители разных организаций принимали участие в раундах согласования, на конференциях, семинарах, в дискуссионных группах и предоставляли письменную обратную связь».