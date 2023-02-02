На сегодняшнем заседании правительство обсудило разработанный Министерством социальных дел план развития социального благополучия на следующие семь лет и направило его на обсуждение в Рийгикогу.
Правительство обсудило план развития социального благополучия на следующие семь лет
Основными темами документа стали социальное благополучие и экономическая защищенность детей и семей, занятость и трудовая жизнь, социально-экономическое положение пожилых людей и их вовлечение в жизнедеятельность общества, функционирование системы социального попечения, развитие вопросов гендерного равенства и равного обращения с группами меньшинств.
К подготовке плана развития привлекли множество специалистов из разных сфер деятельности и учреждений, публичные обсуждения проходили, например, на Фестивале мнений. «Я рада, что наши партнеры, представляющие многие сферы жизнедеятельности, захотели внести свой вклад в подготовку плана развития, и этот вклад был весомым! Хочу поблагодарить все те организации и людей, которые не поленились подумать о том, как сформировать в Эстонии среду обитания, в которой у людей были бы равные возможности для достойной жизни», – сказала министр социальной защиты Сигне Рйисало.
Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон отметил, что самое важное в план, это чтобы он учитывала потребности жителей Эстонии в целом. «Известно, что лучшая защита от бедности – достойная оплата труда. К сожалению, в невыгодном положении на рынке труда находятся люди с ограничениями по здоровью и особыми потребностями, а также молодежь, пожилые люди, лица неэстонской национальности. В план развития внесены предложения, которые помогут им избежать риска бедности. Это меры, направленные на поддержку выхода и функционирования на рынке труда, – сказал министр Петерсон. – Я также хочу поблагодарить многочисленных партнеров, в том числе работодателей и профсоюзы, которые не пожалели времени и ресурсов на то, чтобы проработать документ и передать свой отзыв в Министерство социальных дел. Представители разных организаций принимали участие в раундах согласования, на конференциях, семинарах, в дискуссионных группах и предоставляли письменную обратную связь».
По сравнению с предыдущим планом развития социального благополучия, план на 2023-2030 годы включает в себя политику в отношении детей и семьи, развитие системы помощи жертвам и повышение благополучия пожилых людей. Детская и семейная политика охватывает круг мероприятий в области защиты детей, а также части демографической политики, связанные с благополучием семьи, многодетными семьями и ценностями семейных отношений, однако не дублирует вопросы народонаселения, обсуждаемые в других программах развития, такие как миграция, интеграция, смертность.
Цель в области развития систем помощи жертвам заключается в том, чтобы все люди, ставшие жертвами преступления, насилия или кризисного события, серьезно повлиявшего на их жизнь, могли получить своевременную и адекватную помощь, которая поддержит или восстановит их способность справляться. Что касается благополучия пожилых людей, то важно, чтобы пожилые люди были включены в общество и могли справиться с социально-экономическим аспектом жизни.
План развития социального благополучия на 2023-2030 годы является продолжением предыдущего одноименного плана и охватывает области социального благополучия общества по 17 направлениям исполнения государственного бюджета.
В дальнейшем план будет направлен на обсуждение в Рийгикогу, и после обсуждения правительство сможет окончательно утвердить документ.
С планом развития можно ознакомиться на сайте Министерства социальных дел.