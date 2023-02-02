Махинации с рецептурными лекарствами: аптеку в Ласнамяэ лишили лицензии

Согласно подозрению ведомства, аптека без ведома пациентов фиктивно продала более тысячи единиц рецептурных лекарств и вспомогательных средств, чтобы получить компенсацию от Больничной кассы, сообщает портал Meditsiiniuudised.

Поводом для расследования стала история жителя Ласнамяэ Евгения Затерина, страдающего диабетом, о которой вышел сюжет передачи «Инсайт»: в августе Затерин получил полугодовой рецепт на неинвазивный глюкометр, а когда в сентябре он пришел докупать сенсоры и передатчик для глюкометра в ту же аптеку, где был ранее, ему сказали, что товары по всем рецептам уже выкуплены.

Поскольку в Лекарственный департамент поступали и другие похожие жалобы от диабетиков, ведомство начало более детальное расследование, в ходе которого выяснилось, что Punane Apteek отпустила по рецептам примерно в три раза больше лекарств от диабета, чем реально поступило в аптеку от оптовых фирм.