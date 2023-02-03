Кандидоз – это воспаление, вызванное дрожжевым грибком, которое может возникать в пищеварительном тракте, на коже, на ногтях, в полости рта и на половых органах. Воспаление возникает при определенных условиях, когда снижается сопротивляемость организма.
Стоит знать: каковы симптомы широко распространенного грибкового заболевания?
По данным Северо-Эстонской региональной больницы, возбудитель кандидоза Candida albicans является частью нормальной микрофлоры человека. Встречается на коже, во рту, в пищеварительном тракте и на наружных половых органах здорового человека. Кандидоз – это состояние, вызванное разрастанием дрожжей, которые могут поражать кожу, ногти, ротовую полость, пищевод, кишечный тракт или наружные половые органы. При иммунодефиците кандидоз может распространяться по всему организму, поражать несколько жизненно важных органов и при отсутствии своевременного лечения может быть опасен для жизни.
Что способствует кандидозу?
В пищеварительном тракте может нарушаться баланс между кандидозными грибами и бактериями, что может быть вызвано лечением антибиотиками, кишечными паразитами, хроническими запорами, хронической диареей, чрезмерным употреблением алкоголя. Эзофагит, или молочница-эзофагит, в основном возникает у людей со СПИДом или у людей, получающих противораковую химиотерапию, иногда заболевание также может возникать как осложнение рефлюксной болезни.
На коже развитию кандидоза способствуют сахарный диабет, беременность, длительная гормональная, антибиотико- или химиотерапия, ожирение (потливость между кожными складками и их трение).
Работа во влажных условиях и использование большого количества бытовой химии способствуют заболеванию пальцев.
Диабет, гормональная терапия, неподходящие зубные протезы, курение и пониженное слюноотделение способствуют росту дрожжевых грибков во рту.
Развитию вагинита половых органов способствуют прием антибиотиков, беременность, прием противозачаточных таблеток, сахарный диабет, иммунодефицит и чрезмерное использование химических средств в интимной гигиене. У мужчин дрожжевые грибки вызывают воспаление головки полового члена, или баланит.
Симптомы
В кожных складках (паховые, подмышечные и брюшные складки, под грудью) имеется покраснение. Также часто бывает поверхностное поражение кожи. Вокруг главного очага много таких же маленьких очагов. Характерен эпизодический или постоянный зуд кожи.
При заболевании рук между пальцами обычно возникает зудящее или зудящее покраснение и шелушение поверхностного поражения кожи.
При заболевании ногтей возникает умеренная отечность и покраснение в области ногтевого ложа, при надавливании на ногтевое ложе могут выделяться немного кремообразные выделения, на ногте появляются желтоватые участки.
Оральный кандидоз, или стоматит, характеризуется неприятным привкусом и покраснением и жжением во рту, белым налетом на языке, покалыванием слизистой оболочки, что также может вызвать язву в уголке рта.
Пролиферация в пищеводе может протекать бессимптомно, часто ротовая полость и глотка также инфицируются одновременно.
Вагинальный кандидоз характеризуется зудом, отечностью и покраснением слизистых оболочек влагалища, зернистыми творожистыми белыми выделениями, прилипшими к слизистым оболочкам.
В случае баланита, то есть воспаления крайней плоти, наиболее распространенными симптомами являются зуд, покраснение и иногда жгучая боль.
Зачастую в обследовании нет необходимости, диагноз ставится на основании характерной картины заболевания. В неясных случаях материал берется с пораженного участка и исследуется в лаборатории на определение грибов.
Кандидоз полости рта можно лечить противогрибковыми ополаскивателями, таблетками, растворяющимися во рту, а также кремами и гелями, наносимыми на слизистую оболочку полости рта.
Противогрибковые кремы и таблетки обычно используются для лечения кандидоза. Однако если возник опасный кандидозный сепсис, в вену вводят противогрибковые препараты.
Выздоровление
У пациентов, у которых развивается кандидоз во рту, на коже или во влагалище, симптомы обычно исчезают после нескольких дней противогрибкового лечения.
При ослабленном иммунитете кандидоз может плохо поддаваться лечению, а при несвоевременном лечении может распространиться по всему организму и оказаться опасным для жизни.
Для предупреждения рецидивов заболевания важно определить факторы, способствующие росту Candida albicans.
Рекомендации по профилактике кандидоза
Соблюдайте общие требования гигиены и пользуйтесь только средствами личной гигиены.
Используйте мыло без запаха, избегайте использования гелей для душа и других химических продуктов (например, пены для ванн, гигиенических спреев и т. д.) в области влагалища.
Предпочитайте душ приему ванны. Тщательно промокните область половых органов насухо.
Не используйте ароматизированные бинты, тампоны и туалетную бумагу.
Отдайте предпочтение хлопковому белью. Стирать при температуре не ниже 61°С или гладить после стирки.
Колготки должны иметь хлопковую вставку. Меняйте нижнее белье и колготки каждый день. Не носите слишком тесные колготки или брюки.
Избегайте половых контактов до тех пор, пока инфекция полностью не исчезнет.
Избегайте длительного ношения мокрого купальника или влажной одежды.
Ешьте йогурт часто. Сократите в своем рационе сахар и алкоголь (любимая пища дрожжевого грибка).
По возможности избегайте частого или длительного приема пероральных антибиотиков.
Держите массу тела в пределах нормы, дрожжи имеют свойство разрастаться в складках кожи, возникающих при избыточном весе, особенно в области груди, живота и вульвы.
Если вы диабетик, держите уровень сахара в крови под контролем.