Зимние вирусы в настоящее время поражают в основном молодых людей

На прошлой неделе, например, почти 40 процентов всех случаев заболевания респираторным вирусом пришлось на детей. Большинство случаев было зарегистрировано среди детей в возрасте 15 лет и младше. По сравнению с предыдущей неделей общее число людей, обратившихся к врачу по поводу гриппа, снизилось на 29 процентов.