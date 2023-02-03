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Зимние вирусы в настоящее время поражают в основном молодых людей

, репортер
Зимние вирусы в настоящее время поражают в основном молодых людей
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По словам Рут Калда, профессора семейной медицины Тартуского университета, антитела против коронавируса присутствуют у 93% взрослых.
По словам Рут Калда, профессора семейной медицины Тартуского университета, антитела против коронавируса присутствуют у 93% взрослых. Фото: Margus Ansu

По данным Департамента здоровья, инфекционные заболевания сейчас поражают в основном молодых людей, но в целом заболеваемость снижается уже несколько недель.

На прошлой неделе, например, почти 40 процентов всех случаев заболевания респираторным вирусом пришлось на детей. Большинство случаев было зарегистрировано среди детей в возрасте 15 лет и младше. По сравнению с предыдущей неделей общее число людей, обратившихся к врачу по поводу гриппа, снизилось на 29 процентов.

Тот факт, что заболеваемость снизилась, подтверждается и уменьшением числа людей, нуждающихся в стационарном лечении.

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