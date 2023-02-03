По данным Департамента здоровья, инфекционные заболевания сейчас поражают в основном молодых людей, но в целом заболеваемость снижается уже несколько недель.
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Зимние вирусы в настоящее время поражают в основном молодых людей
Зимние вирусы в настоящее время поражают в основном молодых людей
На прошлой неделе, например, почти 40 процентов всех случаев заболевания респираторным вирусом пришлось на детей. Большинство случаев было зарегистрировано среди детей в возрасте 15 лет и младше. По сравнению с предыдущей неделей общее число людей, обратившихся к врачу по поводу гриппа, снизилось на 29 процентов.
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