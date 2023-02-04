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Сильнее героина ⟩ Врачи бьют тревогу: в электронных сигаретах спрятаны наркотики

rus.tvnet.lv
Врачи бьют тревогу: в электронных сигаретах спрятаны наркотики
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Наркологи предупреждают об очень сильных синтетических наркотиках, которые употребляют в виде жидкости для электронных сигарет. В последнее время констатировано уже несколько случаев передозировки, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на передачу Panorāma Латвийского телевидения.

Эти сигареты особенно популярны среди молодежи, поэтому врачи бьют тревогу. В свою очередь пути распространения практически не видны, так как пересылка и доставка веществ происходит бесконтактно.

В последнее время и в Латвии были зафиксированы случаи, когда запрещенные вещества скрывались в электронных сигаретах или жидкостях для них. До сих пор наркотики находили во время обыска в рамках уголовных процессов.

«Если говорим о новых веществах, помещенных в "салты", то каждый день мы их так не видим, - говорит старший инспектор кинологического отдела Государственной полиции Латвии Илзе Фогеле. - В прошлом году было зафиксировано пару случаев, все - за пределами учебных учреждений. Даркнет довольно распространен, подростки приобретали там. Мы не можем проконтролировать и при помощи служебных собак, здесь работа для управления киберпреступлений». 

В свою очередь наркологи уже борются с последствиями, так как часто анализы показывают коктейль вредных веществ, а не марихуану, как утверждают привезенные подростки. 

В мире зафиксированы и смерти в результате употребления этих веществ - эти необъяснимые смерти были вызваны тяжелыми повреждениями легких, так как химические соединения повреждают как легкие, так и кровеносные сосуды.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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