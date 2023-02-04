Меньше тестов и долгое ожидание: негативное влияние ковида на борьбу с раком

Рак - это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым. При многих видах рака существует высокий шанс излечения в случае их раннего выявления и надлежащего лечения, говорится на официальном сайте ООН.

Значки, напоминающие о раке груди, гнилые зубы на пачках сигарет, изображения черных легких в классах - кампании по повышению осведомленности об онкологии стали обычным явлением по всей Европе.

«Чем раньше обнаружен рак, тем легче его лечить и тем больше у человека шансов выжить. Например, 5-летняя выживаемость при раке молочной железы составляет 94% на стадии I и только 19% на стадии IV», - пояснил Аверил Пауэр, генеральный директор Ирландского онкологического общества.

Но пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на то, как люди могли получить доступ к своим врачам общей практики, что привело к опасным для жизни задержкам и длинным спискам ожидания, пишет Euronews.