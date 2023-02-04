Во всем мире 4 февраля отмечают День борьбы с раком - дату, посвященную важнейшей проблеме современности.
Меньше тестов и долгое ожидание: негативное влияние ковида на борьбу с раком
Рак - это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.
До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым. При многих видах рака существует высокий шанс излечения в случае их раннего выявления и надлежащего лечения, говорится на официальном сайте ООН.
Значки, напоминающие о раке груди, гнилые зубы на пачках сигарет, изображения черных легких в классах - кампании по повышению осведомленности об онкологии стали обычным явлением по всей Европе.
«Чем раньше обнаружен рак, тем легче его лечить и тем больше у человека шансов выжить. Например, 5-летняя выживаемость при раке молочной железы составляет 94% на стадии I и только 19% на стадии IV», - пояснил Аверил Пауэр, генеральный директор Ирландского онкологического общества.
Но пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на то, как люди могли получить доступ к своим врачам общей практики, что привело к опасным для жизни задержкам и длинным спискам ожидания, пишет Euronews.
Например, по данным Cancer Research UK, за год после начала пандемии в Англии было на миллион меньше обследований на рак по сравнению с предыдущим годом. А людей, ожидающих диагностики по полгода и более, было в десять раз больше. Аналогичная ситуация была зарегистрирована и в остальной Европе.
Рак у детей
По словам Паулы Родригес, которая работает с Asociación Galbán, группой, которая поддерживает семьи с детьми, больными раком в Испании, врачи часто не назначают скрининг на онкологию, когда у молодых людей начинают проявляться симптомы. Это связано с тем, что первые признаки рака иногда могут быть похожими на симптомы многих распространенных детских болезней.
«Детский рак - это редкое заболевание, которое может первоначально проявляться теми же симптомами, что и другие распространенные детские болезни, - сказала Родригес. - Поэтому его часто трудно диагностировать. Это приводит к проблеме, и во многих случаях заболевание выявляют на очень запущенных стадиях, что ухудшает прогноз для ребенка».
Она добавила, что регулярный скрининг на рак у детей - это «мечта», которая однажды может стать реальностью.