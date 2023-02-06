С сегодняшнего дня в Эстонии можно бесплатно вакцинироваться от гриппа

В настоящее время доступно почти 30 тысяч доз. В этом сезоне группам риска уже сделали около 90 000 бесплатных инъекций вакцины против гриппа, пишет ERR .

Самый быстрый и удобный способ сделать прививку — в аптеках, где такая услуга возможна. Предварительно следует записаться на вакцинацию, это можно сделать в интернете, по телефону или в аптеке, а также сделать прививку от гриппа можно у своего семейного врача и в крупных больницах или частных клиниках.