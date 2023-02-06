Пн, 6.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Здоровье
Искать

С сегодняшнего дня в Эстонии можно бесплатно вакцинироваться от гриппа

rus.postimees.ee
С сегодняшнего дня в Эстонии можно бесплатно вакцинироваться от гриппа
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Грипп. Иллюстративное фото.
Грипп. Иллюстративное фото. Фото: Арво Меэкс/Valgamaalane

На основании внеочередного решения Больничной кассы с понедельника, 6 февраля, все желающие в Эстонии могут получить бесплатную прививку от гриппа.

В настоящее время доступно почти 30 тысяч доз. В этом сезоне группам риска уже сделали около 90 000 бесплатных инъекций вакцины против гриппа, пишет ERR.

Самый быстрый и удобный способ сделать прививку — в аптеках, где такая услуга возможна. Предварительно следует записаться на вакцинацию, это можно сделать в интернете, по телефону или в аптеке, а также сделать прививку от гриппа можно у своего семейного врача и в крупных больницах или частных клиниках.

Ключевые слова
Наверх