Исследование ⟩ Прямая зависимость: как инфраструктура района влияет на здоровье его жителей?

В исследовании, проведенном под руководством Бостонского университета, изучалось, как воспринимается пешеходная прогулка по окрестностям и как это связано с физической активностью и частотой проявления ожирения на национальном уровне. Выяснилось, что люди, которые жили в т.н. пешеходных районах, были более физически активными и имели более низкий индекс массы тела.

Согласно статистике, трое из четырех взрослых американцев еженедельно не занимаются физической активностью на уровне, рекомендуемом для поддержания здоровья. В США таким уровнем считается не менее 150 минут умеренной или 75 минут активной спортивной деятельности в неделю.

Для достижения цели исследования Моника Ванг и ее коллеги использовали демографические данные и показатели здоровья, полученные в ходе общенационального репрезентативного опроса. С помощью опроса ученые получили информацию о заболеваниях, инвалидности, хронических нарушениях, медицинском страховании, доступности медицинской помощи и использовании медицинских услуг среди взрослых американцев в возрасте от 18 лет и старше в 2020 году.

Стало известно, что люди, живущие в приспособленных для пешеходов районах, в 1,5 раза чаще занимаются систематической спортивной деятельностью и в 0,76 раза реже страдают ожирением - в отличие от людей, живущих в менее благоприятных для пеших прогулок районах.

Пешеходное городское пространство является важной частью концепций 15-минутного города и 20-минутного города, о которых в последнее время говорят все чаще. Это связано как с изменением климата, так и с пандемией, а также с необходимостью улучшения здоровья и социального благополучия людей.

15-минутный город - это концепция, в которой большинство повседневных потребностей и услуг, таких как работа, магазины, образование, здравоохранение и развлечения, будут легко доступны в пределах 15 минут ходьбы или езды на велосипеде из любой точки города. Этот подход направлен на снижение зависимости от автомобилей, а также поддержание здорового и устойчивого образа жизни и улучшение качества жизни городских жителей.

Реализация концепции «15-минутного города» требует междисциплинарного подхода, включающего общественный транспорт, градостроительство и политику по созданию хорошо спроектированных общественных пространств.