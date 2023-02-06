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А вы знали? ⟩ Причиной повышенной тревожности может быть нехватка двух витаминов

PM Tervis
Причиной повышенной тревожности может быть нехватка двух витаминов
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Повышенная тревога может быть связана с нехваткой витаминов. Фото иллюстративное.
Повышенная тревога может быть связана с нехваткой витаминов. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Многие рассматривают панические атаки или повышенную тревожность как результат совокупности различных факторов. Однако люди часто недооценивают влияние питания на состояние их душевного здоровья. Исследования выявили связь между дефицитом определенных витаминов в организме и эпизодами повышенной тревожности. Об этом пишет Women Working.

Наибольшее внимание следует уделить поступлению в организм витамина В6 и железа.

Витамин B6

Витамин В6 является одним из основных регуляторов настроения и играет важную роль в синтезе серотонина. Исследование, проведенное в университете Окаямы в 2013 году, показало, что серотонин - это химическое вещество, которое присутствует в головном мозге, клетках крови (тромбоцитах) и кишечнике. Оно отвечает за настроение и регуляцию цкилов сна и бодствования. Снижение его уровня может значительно изменить настроение, что, в свою очередь, усиливает тревогу и панику.

Результаты проведенного исследования показали, что у людей, испытывавших сильную тревогу или панику, уровень витамина B6 был ниже по сравнению с остальными участниками исследования.

Железо

В том же исследовании было выявлено, что еще одним фактором, вызывающим тревогу и приступы паники, является дефицит железа. Как и в случае с витамином B6, уровень железа у людей с частыми периодами повышенной тревожности был намного ниже, чем у других участников исследования.

Железо и витамин B6 играют одинаково важную роль в синтезе серотонина. Низкое содержание железа в крови может вызывать анемию, а также усталость, слабость, депрессию, тревогу и приступы паники.

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