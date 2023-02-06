Многие рассматривают панические атаки или повышенную тревожность как результат совокупности различных факторов. Однако люди часто недооценивают влияние питания на состояние их душевного здоровья. Исследования выявили связь между дефицитом определенных витаминов в организме и эпизодами повышенной тревожности. Об этом пишет Women Working.
А вы знали? ⟩ Причиной повышенной тревожности может быть нехватка двух витаминов
Наибольшее внимание следует уделить поступлению в организм витамина В6 и железа.
Витамин B6
Витамин В6 является одним из основных регуляторов настроения и играет важную роль в синтезе серотонина. Исследование, проведенное в университете Окаямы в 2013 году, показало, что серотонин - это химическое вещество, которое присутствует в головном мозге, клетках крови (тромбоцитах) и кишечнике. Оно отвечает за настроение и регуляцию цкилов сна и бодствования. Снижение его уровня может значительно изменить настроение, что, в свою очередь, усиливает тревогу и панику.
Результаты проведенного исследования показали, что у людей, испытывавших сильную тревогу или панику, уровень витамина B6 был ниже по сравнению с остальными участниками исследования.
Железо
В том же исследовании было выявлено, что еще одним фактором, вызывающим тревогу и приступы паники, является дефицит железа. Как и в случае с витамином B6, уровень железа у людей с частыми периодами повышенной тревожности был намного ниже, чем у других участников исследования.
Железо и витамин B6 играют одинаково важную роль в синтезе серотонина. Низкое содержание железа в крови может вызывать анемию, а также усталость, слабость, депрессию, тревогу и приступы паники.