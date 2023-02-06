Миссия выполнима: девять способов, которые помогут бросить курить

Существует девять действенных методов, которые могут помочь. О них пишет MedicineNet.

1. Попробуйте использовать никотиновые пластыри или другие вспомогательные средства, предназначенные для избавления от никотиновой зависимости. Все они доступны без рецепта.

2. Избегайте ситуаций, когда вы курите ради компании, например, на вечеринках. Вместо этого старайтесь больше общаться, не выходя на перекур.

3. Принимайте больше витаминов и настраивайтесь на позитивный лад. Тогда вам перестанет хотеться достижения мгновенного удовольствия посредством курения.

4. Попробуйте заменить курение чем-то другим: жевательной резинкой, орехами, семечками или другой хрустящей здоровой закуской. Если мысли о курении все еще приходят в голову, попробуйте отвлечься: помыть посуду, убрать комнату, поиграть с домашним животным или детьми или поговорить с друзьями и семьей.

5. Увеличьте свою физическую активность и попробуйте новое хобби. Любой вид физических упражнений помогает снизить тягу к курению и ее интенсивность. Занятия рукоделием, искусством или другой творческой деятельностью также помогают отвлечься от мыслей о вредной привычке.

6. Постарайтесь справиться со своим стрессом. Это важно, если вы курите в стрессовых ситуациях. Медитация, йога, массаж или прослушивание успокаивающей музыки могут облегчить состояние тревоги.

7. Измените свой рацион. Пейте больше воды и зеленого чая. Обязательно сократите потребление черного чая и кофе. Употребление большого количества свежих фруктов и овощей может помочь улучшить пищеварение и общее состояние здоровья, а также побороть тягу к табаку.

8. Проводите больше времени с близкими: общение с семьей и друзьями поможет вам отвлечься от курения, и именно они окажут вам наибольшую поддержку в непростом пути отказа от сигарет. Также рекомендуется посещать различные группы поддержки.