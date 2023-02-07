Согласно результатам опроса, проведенного в декабре прошлого года, половина родителей в Эстонии считают, что знают о вирусе папилломы человека (ВПЧ) недостаточно, но почти три четверти родителей могут связать его с раком шейки матки.
В Эстонии родители плохо осведомлены о том, что ВПЧ вызывает рак шейки матки
Проведенный среди родителей опрос показал, что 7% респондентов ничего не знают о ВПЧ, а 49% немного слышали, но считают, что знают слишком мало. Только один из трех опрошенных считает свои знания достаточными. При этом женщины и родители девочек 12-14 лет, которые являются целевой группой для вакцинации против ВПЧ, чувствуют себя несколько более уверенно в этой теме. «В Эстонии девочек прививают от ВПЧ в школах, потому что в будущем это защищает их от рака шейки матки. Поскольку знания о здоровье часто начинаются дома, очень важно повышать осведомленность родителей по этому вопросу», – сказала главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Керли Рейнтамм.
Родителей также спросили, какие виды рака может вызывать ВПЧ. Выяснилось, что большинство из них, почти три четверти, связывают ВПЧ с раком шейки матки, а 13% также связывают его с раком влагалища. «Отрадно видеть, что почти 75% родителей знают, что ВПЧ вызывает рак шейки матки, но менее распространенные виды рака остались на втором плане. На самом деле, ВПЧ также вызывает рак вульвы, влагалища, ануса и полового члена, а в ротовой полости – рак рта и глотки», – добавила Рейнтамм.
Согласно результатам исследования, только треть людей знают, что ВПЧ распространяется как при половом контакте, так и при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Большинство респондентов знают, что передача вируса происходит половым путем. По словам Рейнтамм, с темой ВПЧ часто связан ложный стыд или осуждение, но на самом деле это очень распространенный вирус. «Большинство из нас, почти 80% населения, хотя бы раз в жизни заражаются ВПЧ, поэтому имеет смысл сделать прививку от этого вируса как можно раньше», – сказала она.
Поскольку прививку против ВПЧ делают в школе только с согласия родителей, в ходе исследования изучалось, как люди относятся к вакцинации и насколько сталкиваются с ней. Почти 14% респондентов сделали своей дочери прививку от ВПЧ, а 26% планируют это сделать. Однако 30% респондентов не делали прививок своим детям и не планируют этого делать. Кроме того, каждый пятый опрошенный не знает, что он думает о вакцинации. «Результаты показывают, что осведомленность родителей о вакцинах и вакцинации необходимо повышать. В то же время приятно видеть, что среди родителей детей из целевой группы вакцинации, 12-14-летних девочек, осведомленность о вакцинации в школе и процент согласных на вакцинацию выше среднего. Например, каждый второй участник опроса уже сделал прививку своему ребенку, входящему в группу риска», – сказала Рейнтамм.
Среди родителей, не сделавших прививку своей дочери, четверть сказали, что они еще не думали на эту тему, а 27% заявили, что беспокоятся о побочных эффектах. Последнее в качестве причины привели также 51% отказавшихся от вакцинации родителей, чья дочь входит в целевую группу для вакцинации. Каждый пятый родитель детей из целевой группы имел негативный опыт вакцинации в прошлом. Кроме того, пятая часть родителей детей из целевой группы против вакцинации. По словам Рейнтамм, опасения родителей за своих детей вполне понятны. «Мы можем подтвердить, что вакцина против ВПЧ не является новой, а ее безопасность и эффективность были тщательно подтверждены фармацевтическими исследованиями. Например, иногда мы видим в социальных сетях сообщения, в которых люди выражают опасения, что вакцина повлияет на фертильность, но ни одно научное исследование не выявило такой связи. В целом, на сегодняшний день в мире введено более 280 миллионов доз вакцины, и она по-прежнему считается безопасной», – сказала она.
Исследование осведомленности о вакцине против ВПЧ было выполнено Исследовательским центром Socio. Опрос проводился в интернете с 24 ноября по 1 декабря прошлого года. В нем приняли участие 618 родителей несовершеннолетних детей в возрасте 30-60 лет.