В Эстонии родители плохо осведомлены о том, что ВПЧ вызывает рак шейки матки.

Поскольку прививку против ВПЧ делают в школе только с согласия родителей, в ходе исследования изучалось, как люди относятся к вакцинации и насколько сталкиваются с ней. Почти 14% респондентов сделали своей дочери прививку от ВПЧ, а 26% планируют это сделать. Однако 30% респондентов не делали прививок своим детям и не планируют этого делать. Кроме того, каждый пятый опрошенный не знает, что он думает о вакцинации. «Результаты показывают, что осведомленность родителей о вакцинах и вакцинации необходимо повышать. В то же время приятно видеть, что среди родителей детей из целевой группы вакцинации, 12-14-летних девочек, осведомленность о вакцинации в школе и процент согласных на вакцинацию выше среднего. Например, каждый второй участник опроса уже сделал прививку своему ребенку, входящему в группу риска», – сказала Рейнтамм.

Среди родителей, не сделавших прививку своей дочери, четверть сказали, что они еще не думали на эту тему, а 27% заявили, что беспокоятся о побочных эффектах. Последнее в качестве причины привели также 51% отказавшихся от вакцинации родителей, чья дочь входит в целевую группу для вакцинации. Каждый пятый родитель детей из целевой группы имел негативный опыт вакцинации в прошлом. Кроме того, пятая часть родителей детей из целевой группы против вакцинации. По словам Рейнтамм, опасения родителей за своих детей вполне понятны. «Мы можем подтвердить, что вакцина против ВПЧ не является новой, а ее безопасность и эффективность были тщательно подтверждены фармацевтическими исследованиями. Например, иногда мы видим в социальных сетях сообщения, в которых люди выражают опасения, что вакцина повлияет на фертильность, но ни одно научное исследование не выявило такой связи. В целом, на сегодняшний день в мире введено более 280 миллионов доз вакцины, и она по-прежнему считается безопасной», – сказала она.