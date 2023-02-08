В Эстонии стремительно растет заболеваемость гепатитом А

Специфического лечения желтухи не существует. Болезнь редко заканчивается стационарным лечением, в домашних условиях важно давать организму покой и пить много воды, а также не употреблять алкоголь и препараты, нагружающие печень. «За гепатитом А обычно не следуют тяжелые осложнения. Как правило, он медленно отступает и не становится хроническим», – сказала семейный врач Ангела Реймал.

Вакцинация против более опасного гепатита В является частью государственной программы иммунизации в Эстонии с 1999 года. Во многих странах, в том числе и в Украине, эту прививку детям не назначают. Так что это правда, что риск заражения вирусом гепатита В выше среди военных беженцев, но этот тип вируса не распространяется путем вспышек и очагов, пояснила Андгела Реймал.

У каждого есть шанс заболеть гепатитом А, но у людей с более слабой иммунной системой вероятность заболеть немного выше. В основном этим заболеванием страдают взрослые, но среди пожилых людей оно встречается реже. Причиной тому масштабные вспышки советских времен, когда переболевшие получали пожизненный иммунитет. Для возникновения вспышки достаточно одного инфицированного ребенка в группе детского сада или общественного туалета, которым помимо инфицированного пользуются другие люди.

Тем, кто был в тесном контакте с больным человеком, обязательно нужно сделать прививку от гепатита А. Постконтактная вакцинация эффективна в течение двух недель. Однако вакцинация против гепатита А в нашей стране не распространена. Это рекомендуется в районах, где существует более высокий риск заражения через загрязненную воду и пищу, поэтому для тех, кто собирается отправиться в некоторые зарубежные страны, будет разумно сделать это. Вакцинация также рекомендуется для групп риска – больных с хроническими заболеваниями печени и ВИЧ, больных с нарушениями свертываемости крови, с трансплантированными органами или тканями, бездомных и мужчин, состоящих в гомосексуальных отношениях.