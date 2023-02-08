В декабре в Эстонии увеличилась заболеваемость гепатитом А. По всей Эстонии в январе заболевание было диагностировано у 23 человек, за весь прошлый год их было 20.
В Эстонии стремительно растет заболеваемость гепатитом А
Говоря о желтухе, мы имеем в виду гепатит А, который передается через рот или при физическом контакте. Гораздо более серьезными вирусами являются гепатиты В и С, которые могут передаваться только через жидкости организма – переливание крови, половой контакт или, в случае потребителей инъекционных наркотиков, использованные шприцы. Все это разные вирусы, вызывающие одно и то же – воспаление печени, но течение болезни и долгосрочные последствия у них разные. В то время как гепатит А, скорее всего, будет полностью вылечен, гепатиты В и С могут оставаться хроническими и вызывать рак или цирроз печени.
Средний инкубационный период гепатита А составляет от 28 до 30 дней. В начале заболевания обычно наблюдается высокая температура, которая держится в течение пяти-шести дней. Может сопровождаться сильными болями в мышцах и суставах, пожелтением кожи и слизистых оболочек, желудочно-кишечными жалобами и утомляемостью. Однако почти в половине случаев болезнь протекает без желтизны или с небольшой желтизной, из-за чего болезнь иногда трудно распознать.
«Некоторые люди болеют бессимптомно и не знают о своем заболевании, но заразны для других. Особенно опасна ситуация, когда бессимптомный больной работает в детском учреждении или на предприятии пищевой промышленности – в этом случае количество близких контактов и вероятность их заражения значительно возрастает», — рассказала консультант отдела эпидемиологии инфекционных болезней Департамента здоровья Ирина Донченко. Она добавила, что, хотя в настоящее время в Эстонии больше, чем обычно, случаев гепатита А, крупных вспышек не выявлено.
Специфического лечения желтухи не существует. Болезнь редко заканчивается стационарным лечением, в домашних условиях важно давать организму покой и пить много воды, а также не употреблять алкоголь и препараты, нагружающие печень. «За гепатитом А обычно не следуют тяжелые осложнения. Как правило, он медленно отступает и не становится хроническим», – сказала семейный врач Ангела Реймал.
Вакцинация против более опасного гепатита В является частью государственной программы иммунизации в Эстонии с 1999 года. Во многих странах, в том числе и в Украине, эту прививку детям не назначают. Так что это правда, что риск заражения вирусом гепатита В выше среди военных беженцев, но этот тип вируса не распространяется путем вспышек и очагов, пояснила Андгела Реймал.
У каждого есть шанс заболеть гепатитом А, но у людей с более слабой иммунной системой вероятность заболеть немного выше. В основном этим заболеванием страдают взрослые, но среди пожилых людей оно встречается реже. Причиной тому масштабные вспышки советских времен, когда переболевшие получали пожизненный иммунитет. Для возникновения вспышки достаточно одного инфицированного ребенка в группе детского сада или общественного туалета, которым помимо инфицированного пользуются другие люди.
Тем, кто был в тесном контакте с больным человеком, обязательно нужно сделать прививку от гепатита А. Постконтактная вакцинация эффективна в течение двух недель. Однако вакцинация против гепатита А в нашей стране не распространена. Это рекомендуется в районах, где существует более высокий риск заражения через загрязненную воду и пищу, поэтому для тех, кто собирается отправиться в некоторые зарубежные страны, будет разумно сделать это. Вакцинация также рекомендуется для групп риска – больных с хроническими заболеваниями печени и ВИЧ, больных с нарушениями свертываемости крови, с трансплантированными органами или тканями, бездомных и мужчин, состоящих в гомосексуальных отношениях.
Последняя крупная вспышка желтухи в Эстонии была в 2011–2012 годах, когда по всей Эстонии заболели 186 человек, 83 процента из них в одном регионе – в Вильяндиском уезде. Крупнейшая вспышка вируса гепатита А в Ляэне-Вирумаа была в Сымеру в 1993 году, где в течение месяца заболели 413 жителей и 132 человека, проживающих в других местах. Массовое заражение произошло при употреблении воды из водопровода.