Мерцательная аритмия является распространенным нарушением сердечного ритма, и частота ее возникновения у людей увеличивается. Имеется много данных о связи чрезмерного употребления алкоголя и курения с развитием мерцательной аритмии. Теперь ученые констатируют, что риск этого также выше в случае употребления наркотиков, пишет Eesti Arst.
Доказано: употребление кокаина может вызвать проблемы с сердцем
Прогнозируется, что в 2050 году в США будет от 6 до 12 миллионов пациентов с мерцательной аритмией, а их медицинские расходы достигнут 26 миллиардов долларов в год.
Исследователи из Университета Сан-Франциско в США проанализировали медицинские записи 23 561 884 пациентов, которые в период с 2005 по 2015 год были госпитализированы или обращались за экстренной медицинской помощью по причине мерцательной аритмии в штате Калифорния. Цель исследователей состояла в том, чтобы найти связь между употреблением наркотиков и развитием новых (т.е. впервые возникших) эпизодов мерцательной аритмии.
Выяснилось, что из всех обратившихся пациентов 232 834 человека употребляли каннабис, 98 271 - метамфетамин, 49 701 - кокаин, а 10 032 - опиаты. В период наблюдения мерцательная аритмия развилась у 4,2% пациентов. Таким образом, употребление наркотиков значительно увеличивало риск развития мерцательной аритмии: в случае метамфетамина на 86%, в случае кокаина на 61%, в случае опиатов на 74%, а также в случае каннабиса на 35%.