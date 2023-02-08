Доказано: употребление кокаина может вызвать проблемы с сердцем

Прогнозируется, что в 2050 году в США будет от 6 до 12 миллионов пациентов с мерцательной аритмией, а их медицинские расходы достигнут 26 миллиардов долларов в год.

Исследователи из Университета Сан-Франциско в США проанализировали медицинские записи 23 561 884 пациентов, которые в период с 2005 по 2015 год были госпитализированы или обращались за экстренной медицинской помощью по причине мерцательной аритмии в штате Калифорния. Цель исследователей состояла в том, чтобы найти связь между употреблением наркотиков и развитием новых (т.е. впервые возникших) эпизодов мерцательной аритмии.