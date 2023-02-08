Ко Дню cвятого Валентина выпущен Атлас контрацепции ЕС

В 46 странах Европы только 57% женщин используют современные противозачаточные средства. Треть беременностей наступают неожиданно (это не значит, что они «нежелательны»).

В 27 странах ЕС доступ к людей к контрацептивам, консультациям и онлайн-информации сильно различается. Лучше всего с этим обстоит во Франции и Бельгии; внизу списка - Польша и Венгрия.

Глава Европейского парламентского форума за сексуальные и репродуктивные права Нил Датта рекомендуют правительствам обеспечить достаточным количеством контрацептивов национальные системы здравоохранения и разработать специальные программы для молодежи.

«Многие молодые люди имеют семейные планы на годы вперед. Им, возможно, лучше подходят определенные виды контрацепции, которые имеют длительный и обратимый эффект, а не другие, требующие ежедневного напоминания, такие как противозачаточные таблетки».

Только 43% стран предусматривают в своих системах здравоохранения возможность покрытия полной или частичной стоимости противозачаточных средств, в том числе более дорогих видов, таких как инъекции, внутриматочные спирали и импланты.

Либеральный депутат Европарламента из Нидерландов Софи ин 'т Вельд считает, что учреждения власти ЕС недостаточно регулируют эту сферу жизни общества. «Проблема в том, что Еврокомиссия всегда действовала крайне робко и неохотно, не решаясь вмешиваться в это деликатную сферу, которую она считает слишком политизированной. Брюссель проводил кампании против онкологии, ожирения, болезни Альцгеймера. Почему не делать то же с противозачаточными средствами и планированием семьи? Это ведь часть политики общественного здравоохранения», - сказала она.