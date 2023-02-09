Психолог: не оказывайте людям с зависимостью медвежью услугу

«Любая зависимость выполняет некую функцию - никто не хочет напиться или употребить наркотики просто так. Как правило, алкоголь или наркотики дают людям то, что чего им не хватает: будь то забвение, снятие стресса или развлечение. Но всего этого, безусловно, можно добиться другими способами, менее вредными», - рассказал Пихква Müürileht.

По его мнению, находить и предоставлять людям альтернативные возможности досуга нужно на государственном уровне. «Человек может быть несчастным даже в, казалось бы, идеальных условиях. Те же кинозвезды, которые издалека кажутся эталоном: богатые, красивые, знаменитые... Но даже они не обязательно будут по-настоящему счастливы внутри себя. И наоборот, люди, живущие в очень тяжелых условиях, могут быть счастливы. На то, ощущает ли человек радость от жизни, влияет множество факторов», - заключил психолог.

«Признаками зависимости могут быть сильное или даже навязчивое желание употребления вещества, развитие толерантности к веществу (то есть необходимость увеличения дозировки для достижения прежнего эффекта), систематическое употребление, несмотря на очевидные пагубные последствия», - перечислил Пихква.

По словам психолога, нужно непременно всячески поддерживать человек в тех начинаниях, которые помогли бы ему найти решение проблемы с зависимостью.