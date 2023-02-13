Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует провести вакцинацию третьей бустерной дозой всех лиц в возрасте от 80 лет, причем для этого рекомендуется использовать вакцину, адаптированную против субштаммов омикрон ВА.4-5.
Очередная бустерная прививка против COVID-19 рекомендована людям старше 80 лет и группам риска
По рекомендации врача рекомендуется сделать прививку той же вакциной людям старше 18 лет, входящим в группу риска по COVID-19. Третья бустерная доза целесообразна для обеих целевых групп, если с момента получения второй бустерной дозы или выздоровления от COVID-19 прошло не менее шести месяцев. Вакцину, адаптированную против субштаммов «Омикрон», теперь можно применять и для курса первичной вакцинации.
По словам члена экспертной комиссии по иммунопрофилактике семейного врача доктора Марье Оона, позиция экспертной комиссии в отношении следующей бустерной дозы обусловлена обоснованным интересом как групп риска, так и семейных врачей. «Группы риска по COVID становятся многочисленнее, поскольку в них входит все больше людей, отстающих по получению предыдущей бустерной дозы на полгода и более. Среди них достаточно много тех, кто получил бустерную дозу либо оригинальной моновалентной вакцины, либо вакцины, адаптированной к штамму ВА.1. Защитная система людей с ослабленным иммунитетом и людей с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями нуждается в получении более новой бивалентной вакциной», – пояснила доктор Оона.
При рекомендации третьей бустерной дозы экспертная комиссия исходит из принципа: предлагать ее минимально возможному кругу лиц, которым она необходима. Таким образом, в этот круг входят все люди, которым исполнилось 80 лет, а также лица старше 18 лет, принадлежащие к группам риска. По данным эстонской статистике, чаще всего госпитализируются и умирают из-за тяжелого течения COVID-19 люди старше 80 лет.
Согласно рекомендации экспертной комиссии, бивалентные вакцины, адаптированные против субштаммов ВА.4-5, могут быть использованы и для иммунизации невакцинированных людей или тех, кто проходит курс первичной вакцинации. «Европейское агентство по лекарственным средствам дало разрешение на использование бивалентной вакцины для первичной вакцинации. У нас много непривитых людей из группы риска. Мы надеемся, что на их решение повлияет то, что теперь для первичного курса может быть использована адаптированная вакцина нового поколения», – добавила доктор Оона.
Со списком заболеваний, при которых человек входит в группу риска по COVID-19, можно ознакомиться здесь.
88% жителей Эстонии старше 80 лет прошли основной курс вакцинации против COVID-19, 65% сделали прививку первой бустерной дозой и 23% – второй.