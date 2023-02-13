Очередная бустерная прививка против COVID-19 рекомендована людям старше 80 лет и группам риска.

По рекомендации врача рекомендуется сделать прививку той же вакциной людям старше 18 лет, входящим в группу риска по COVID-19. Третья бустерная доза целесообразна для обеих целевых групп, если с момента получения второй бустерной дозы или выздоровления от COVID-19 прошло не менее шести месяцев. Вакцину, адаптированную против субштаммов «Омикрон», теперь можно применять и для курса первичной вакцинации.

По словам члена экспертной комиссии по иммунопрофилактике семейного врача доктора Марье Оона, позиция экспертной комиссии в отношении следующей бустерной дозы обусловлена обоснованным интересом как групп риска, так и семейных врачей. «Группы риска по COVID становятся многочисленнее, поскольку в них входит все больше людей, отстающих по получению предыдущей бустерной дозы на полгода и более. Среди них достаточно много тех, кто получил бустерную дозу либо оригинальной моновалентной вакцины, либо вакцины, адаптированной к штамму ВА.1. Защитная система людей с ослабленным иммунитетом и людей с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями нуждается в получении более новой бивалентной вакциной», – пояснила доктор Оона.