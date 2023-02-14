ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Несовершеннолетние легко покупают «электронки», решить проблему может закрытие магазинов электронных сигарет

Каждый день 23% населения от 11 до 64 лет употребляют некоторые табачные или никотиноcодаржашие продукты. При выборе табака и никотиновых продуктов 57% жителей Эстонии (от 16 до 64 лет) и 67% учеников (от 11 до 18 лет) руководствуются вкусом. Более взрослые жители Эстонии отдают предпочтение продуктам со вкусом ментола, а ученики предпочитают продукты со сладким вкусом. Цена влияет на выбор 61% более взрослых жителей Эстонии и почти половины учеников.

«Выяснилось, что молодежь с легкостью может приобрести никотиновую и табачую продукцию. В связи с этим, во-первых, можно тщательнее проверять соблюдение всех уже существующих правил. Во-вторых, следует обратить внимание на следующий результат исследования: молодежь признает, что, кроме повышения цен на табачную и никотиновую продукцию, сократить ее потребление помогло бы уменьшение количества точек продажи табачных изделий или электронных сигарет», - сообщила одна из авторов исследования, член правления Института балтийских исследований Катс Кивистик.

По ее мнению, в третьих, молодые люди, большинство из которых предпочитает сладкие вкусы табачных и никотиносодержащих продуктов, считают, что потребление таких продуктов сократится за счет их отсутствия.

Хотя почти половина населения считает, что электронные сигареты безопаснее для здоровья, чем обычные сигареты, 90% учеников или 86% более взрослого населения Эстонии также считают электронные сигареты более или менее вредными. 87% населения и 80% учеников думали о том, чтобы отказаться от использования продуктов.