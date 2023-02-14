В Инситуте балтийских исследований уверены, что ограничение доступа к аромататизировнным электронным сигаретам снизит их потребление.
ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Несовершеннолетние легко покупают «электронки», решить проблему может закрытие магазинов электронных сигарет
Каждый день 23% населения от 11 до 64 лет употребляют некоторые табачные или никотиноcодаржашие продукты. При выборе табака и никотиновых продуктов 57% жителей Эстонии (от 16 до 64 лет) и 67% учеников (от 11 до 18 лет) руководствуются вкусом. Более взрослые жители Эстонии отдают предпочтение продуктам со вкусом ментола, а ученики предпочитают продукты со сладким вкусом. Цена влияет на выбор 61% более взрослых жителей Эстонии и почти половины учеников.
«Выяснилось, что молодежь с легкостью может приобрести никотиновую и табачую продукцию. В связи с этим, во-первых, можно тщательнее проверять соблюдение всех уже существующих правил. Во-вторых, следует обратить внимание на следующий результат исследования: молодежь признает, что, кроме повышения цен на табачную и никотиновую продукцию, сократить ее потребление помогло бы уменьшение количества точек продажи табачных изделий или электронных сигарет», - сообщила одна из авторов исследования, член правления Института балтийских исследований Катс Кивистик.
По ее мнению, в третьих, молодые люди, большинство из которых предпочитает сладкие вкусы табачных и никотиносодержащих продуктов, считают, что потребление таких продуктов сократится за счет их отсутствия.
Хотя почти половина населения считает, что электронные сигареты безопаснее для здоровья, чем обычные сигареты, 90% учеников или 86% более взрослого населения Эстонии также считают электронные сигареты более или менее вредными. 87% населения и 80% учеников думали о том, чтобы отказаться от использования продуктов.
Молодые люди, которые курят электронные сигареты, считают, что более успешным способом сокращения использования было бы ограничение доступности ароматизированных продуктов и количества торговых точек. По мнению случайных пользователей, предоставление дополнительной информации о вредном воздействии продуктов на организм, показ фильмов и видеороликов, а также профилактические кампании тоже сработали бы.
89% молодых людей легко получают табако- и никотиносодержащие продукты. Почти треть 14-15-летних покупают их в киоске, на заправке или в обычном магазине, хотя продажа несовершеннолетним запрещена законом.
В конце прошлого года Институт развития здоровья в сотрудничестве с Norstat Eesti AS впервые провел в Таллинне пилотное исследование покупок табачных и никотиновых изделий. Целью исследования было получить представление о том, как часто табачные изделия и никотиновые продукты продаются молодым людям без запроса подтверждения возраста.
Исследование выявило, что чуть более чем в половине контрольных закупок продавцы были готовы продать продукцию молодежи, не проверяя возраст. Исследование также показало, что в специализированных магазинах электронных сигарет документ проверяют значительно реже, чем в крупных магазинах и на заправках. По сравнению с обычными сигаретами молодым людям было несколько проще достать одноразовые электронные сигареты и никотиновые подушечки.
«Мы считаем, что доступность табака и никотиновой продукции для несовершеннолетних в розничной торговле недопустимо высока. На это обязательно нужно обратить внимание. Учреждения, торгующие никотиновой и алкогольной продукцией, должны тщательно информировать продавцов о воздействии на здоровье и законодательстве о продуктах. Обучение также должно включать развитие навыков разрешения конфликтов для поддержки продавцов в соблюдении Закона о табаке», - пояснила руководитель Центра предотвращения рисков для здоровья при Институте здоровья Аннели Саммель.
Индустрия продвигает вейпинг как способ отказа от более вредного порока, перейти к менее опасной альтернативе. К сожалению, практика показывает, что, помимо замены сигарет, вейпинг также приносит новую потребительскую базу никотина - в основном, молодежь. Исследование подтверждает, что электронные сигареты все чаще становятся первым никотиновым продуктом, который пробуют молодые люди.
«Исследование выявило несколько неприятных фактов: во-первых, в половине случаев специализирующиеся на никотиносодержащей продукции магазины не проверяют возраст молодого покупателя. Во-вторых, на черном рынке продолжают продаваться ароматизированные электронные сигареты, которые являются основной приманкой среди молодых людей и вызывают риск зависимости, - заявил министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон. - Сегодня тысячи молодых людей борются с никотиновой зависимостью. Я рекомендую консультационную услугу Больничной кассы, которую можно найти на странице tabakainfo.ee. Основной акцент должен быть сделан на надзоре, а также на информировании родителей, учителей и молодежи».
Исследование было проведено Институтом балтийских исследований по поручению Министерства социальных дел. В ходе опроса были опрошены жители в возрасте 16-64 лет и ученики в возрасте 11-18 лет. Кроме того, были проведены интервью как со специалистами, так и с потребителями.