Как справиться с упадком настроения в темное время?

Профилактика - ключ к полноценному психическому здоровью

Для укрепления психического здоровья и заботы о нем существует много приемов и тренингов. «Во-первых, очень важно, чтобы в течение дня человек много двигался, питался здоровой пищей, максимально использовал светлое время суток, стараясь проводить это время на свежем воздухе.

Кроме того, на портале Peaasi.ee разработан новый электронный курс на русском языке по улучшению настроения, который хорошо подходит как для профилактики и укрепления знаний, так и для тех, чью жизнь уже омрачают плохое настроение, пониженный уровень энергии, утрата интереса и радости жизни. Благодаря поддержке компании Coca-Cola люди в возрасте до 30 лет могут пройти этот курс бесплатно. Те, кто старше, могут пройти курс за чисто символическую плату», - отмечает Смолякова.

В начале года людям свойственно ставить перед собой новые цели. Это могут быть и цели, касающиеся вашего психического здоровья. Нужно постараться, чтобы эти цели не были слишком глобальными. Например, расплывчатую цель «в этом году я начну больше двигаться» лучше заменить конкретной: «в этом году вечером по вторникам и четвергам я буду гулять 30 минут». Так проще следить за выполнением целей, их влиянием на наше психическое здоровье и испытывать радость от достижения намеченного», - поясняет консультант.