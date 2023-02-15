Упругий и зеленый или мягкий и желтый: какой банан полезнее для здоровья?

В большинстве случаев фрукты вкуснее, когда они полностью созрели, но в некоторых случаях бывают исключения. Например, гуава вкуснее в полусозревшем виде, а в недозрелом банане содержатся вещества, способствующие здоровой деятельности кишечника, сообщает портал Inverse.

Слегка недозрелые бананы содержат более устойчивый крахмал, который наш организм не способен переварить, но который может выступать в роли пребиотика, служа пищей для кишечных микробов. Употребление пребиотических продуктов понижает риск развития рака кишечника.

Содержание пребиотиков в банане уменьшается по мере созревания плода. Однако, когда дело доходит до витаминов и фитохимических веществ во фруктах, то существует обратная зависимость. Установлено, что, например, в вишне содержание витамина С снижается на первых этапах созревания и повышается при потемнении плодов, накоплении красного пигмента. Уровни глюкозы и фруктозы также увеличиваются во время созревания вишни.