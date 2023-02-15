Созревание фруктов включает в себя ряд сложных химических процессов, которые проявляются в изменении цвета, вкуса, запаха и текстуры плодов. Но стоит ли ждать, пока зеленый банан дозреет?
Упругий и зеленый или мягкий и желтый: какой банан полезнее для здоровья?
В большинстве случаев фрукты вкуснее, когда они полностью созрели, но в некоторых случаях бывают исключения. Например, гуава вкуснее в полусозревшем виде, а в недозрелом банане содержатся вещества, способствующие здоровой деятельности кишечника, сообщает портал Inverse.
Слегка недозрелые бананы содержат более устойчивый крахмал, который наш организм не способен переварить, но который может выступать в роли пребиотика, служа пищей для кишечных микробов. Употребление пребиотических продуктов понижает риск развития рака кишечника.
Содержание пребиотиков в банане уменьшается по мере созревания плода. Однако, когда дело доходит до витаминов и фитохимических веществ во фруктах, то существует обратная зависимость. Установлено, что, например, в вишне содержание витамина С снижается на первых этапах созревания и повышается при потемнении плодов, накоплении красного пигмента. Уровни глюкозы и фруктозы также увеличиваются во время созревания вишни.
В то же время перезревание уже собранного плода приводит к потере его питательных веществ. Ьезусловно, меньше полезных веществ будет содержаться в плодах, потерявших аппетитный вид: потемневших или сильно размягчившихся.