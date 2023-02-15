Европейское агентство лекарственных средств: заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается

«Эпидемиологическая ситуация в Европе постоянно улучшается», - сказал Марко Кавалери, глава отдела стратегии вакцинации EMA.

«В целом, данные показывают значительное снижение числа новых случаев заражения, госпитализаций и смертей, и это несмотря на появление подтипа XBB.1.5», - сказал Кавалери.

«Хотя этот подвариант не вызвал чрезмерного роста заболеваемости в других регионах, таких как Северная Америка, по-прежнему важно, чтобы мы не теряли бдительности», - предупредил он.

По словам Кавалери, COVID-19 пока не ведет себя как сезонный респираторный вирус, но, похоже, он движется в этом направлении.

«Мы ожидаем, что кампании по вакцинации в основном будут проводиться раз в год», - сказал он.

«Лучшее время для этого - начало зимнего сезона, когда другие вакцины против респираторных вирусов уже введены».