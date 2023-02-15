Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Европейском союзе значительно снизилась, сообщило в среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Европейское агентство лекарственных средств: заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается
«Эпидемиологическая ситуация в Европе постоянно улучшается», - сказал Марко Кавалери, глава отдела стратегии вакцинации EMA.
«В целом, данные показывают значительное снижение числа новых случаев заражения, госпитализаций и смертей, и это несмотря на появление подтипа XBB.1.5», - сказал Кавалери.
«Хотя этот подвариант не вызвал чрезмерного роста заболеваемости в других регионах, таких как Северная Америка, по-прежнему важно, чтобы мы не теряли бдительности», - предупредил он.
По словам Кавалери, COVID-19 пока не ведет себя как сезонный респираторный вирус, но, похоже, он движется в этом направлении.
«Мы ожидаем, что кампании по вакцинации в основном будут проводиться раз в год», - сказал он.
«Лучшее время для этого - начало зимнего сезона, когда другие вакцины против респираторных вирусов уже введены».
ЕМА считает, что бустерная вакцинация будет лучше воспринята, если она будет проводиться раз в год одновременно с другими вакцинациями против респираторных заболеваний, сказал Кавалери.