60 000 эстонцев, или население четырех Раквере - примерно столько среди нас мужчин и женщин, жизнью которых правит алкоголь. Они алкоголики.
В Эстонии 60 000 алкоголиков: «Я не ем, я пью пиво каждый день!»
Путь к зависимости обычно долгий и часто приятный - в конце концов, алкоголь может помочь вам повеселиться в компании или заглушать тревоги, вызванные жизненными трудностями. Но когда стоит беспокоиться о том, что вы или ваш близкий человек переходит границы дозволенного, и предпринимать меры, чтобы не дать ему стать зависимым?
Где проходит граница?
На сайте alkoinfo.ee Института развития здоровья говорится, что не существует абсолютно безопасного или одинаково подходящего умеренного уровня потребления алкоголя для всех, но ученые основывают свои выводы на исследованиях, определивших пределы для здоровых взрослых, выше которых риск для здоровья начинает стремительно расти.
Если человек обеспокоен тем, что его потребление алкоголя превышает разумные пределы, и у него не хватает силы воли или знаний, чтобы решить эту проблему самостоятельно, он может найти несколько вариантов помощи. Один из способов - начать с семейного врача.
Пирет Хальенд, семейная медсестра, работающая в частной компании Võru Arst, уже более 15 лет консультирует пациентов как по вопросам употребления алкоголя, так и отказа от табака. Ее опыт показывает, что нужно решать одну проблему за раз - то есть не стоит торопиться сразу менять рацион питания, бросать курить, сокращать или прекращать употребление алкоголя.
Как людям, страдающим от алкоголизма, связаться с семейной медсестрой? По словам Хальенд, чрезмерное увлечение алкоголем часто становится очевидным во время обычного визита, когда человек приходит пожаловаться на проблемы со здоровьем. «Например, один молодой человек набрал десять килограммов за два месяца, и когда я спросила его, что он ест, чтобы так быстро поправиться, он ответил: «Я не ем, я пью пиво каждый день!» - вспоминает Хальенд.
Есть и такие пациенты, которые записываются на консультацию специально для того, чтобы взять под контроль потребление алкоголя, потому что они полны решимости внести коррективы в свою жизнь. Медсестра Хальенд подчеркнула, что, если у человека есть желание изменить образ жизни, ему необходимо быстро получить совет и поддержку, чтобы его энтузиазм и мотивация не рассеялись. «Конечно, можно получить информацию и из Интернета, но в этом случае нужно иметь силу воли, чтобы самостоятельно справиться с изменением своего образа жизни», - сказала Хальенд, добавив, что в этой ситуации очень помогает поддержка.
Многие семейные врачи и медсестры, в том числе и Пирет Хальенд, прошли специальную подготовку и могут давать пациентам более подробные консультации. Это означает, что в некоторых центрах семейных врачей пациенты могут посетить 50-минутную консультацию, а также последующую 15-минутную краткую консультацию, чтобы вместе со специалистом время от времени анализировать прогресс и возможные неудачи в изменении образа жизни и при необходимости вносить коррективы.
Чтобы люди достигли своей цели - будь то сокращение или прекращение потребления - они должны понимать, что ответственность лежит в их собственных руках. «Никто другой не сможет добиться изменения за человека, специалисты и близкие могут только поддержать», - подчеркнула Хальенд.
Любовь не лечит зависимость
Семейная медицина может помочь людям, у которых еще не развилась алкогольная зависимость. Однако лечение зависимых людей - это длительный процесс, которым в основном занимаются психиатры и консультанты по зависимостям. Как распознать алкогольную зависимость где проходит грань между чрезмерным употреблением алкоголя и зависимостью?
Консультант по вопросам зависимости Кая Хейнсалу объяснила, что злоупотребляющий алкоголем может бросить пить, если захочет, а зависимый - нет. «Злоупотребляющий может пить даже больше, чем зависимый, но, если он решит сократить потребление алкоголя, самостоятельно или с помощью специалиста, он справится. Однако с зависимым человеком алкоголь всегда идет рядом. Он может менять работу, друзей, место жительства, переходить от очень плохих отношений к очень хорошим, но алкогольная зависимость остается с ним, и он не может бросить пить, несмотря на свое желание», - говорит Хайнсалу.
Стоит также помнить, что любовь не лечит зависимость. «Я встречала зависимых людей, которые думают, что если бы они смогли найти прекрасного спутника, который бы понимал, поддерживал и любил их, то они бы бросили пить. Но зависимость - это болезнь, которая не проходит сама по себе. Человек сам должен понять, что пора остановиться», - сказала Хайнсалу. Акцент делается на прекращении употребления алкоголя, а не на уменьшении его количества, потому что зависимый человек никогда не станет умеренно пьющим». Роль близких, как в начале лечения, так и после него, также имеет решающее значение. «Члены семьи не должны подыгрывать зависимому, скрывать его пьянство или сглаживать последствия», - подчеркнула Хайнсалу.
Когда наступает переломный момент, то есть когда зависимый чувствует, что пришло время отказаться от алкоголя? «Это происходит, когда страданий от употребления алкоголя больше, чем выгоды. Под выгодой я подразумеваю возможность чувствовать себя хорошо от алкоголя прямо сейчас и не думать о будущих проблемах, будь то на работе, в семье или со здоровьем», - сказала Хайнсалу.
Зависимые, принявшие решение отказаться от алкоголя, ведут себя по-разному. Некоторые думают, что могут освободиться от алкоголя с помощью силы воли и самостоятельно, и, по опыту Хайнсалу, некоторым это удается. Другие ищут быстрых решений - таких как кодирование или инъекции, - но быстрые решения вряд ли дадут длительный результат. Другие обращаются за помощью к специалистам: психиатрам и консультантам по вопросам зависимости. «Наш подход основан на понимании того, что зависимость - это болезнь и что пациент должен взять на себя ответственность. Специалист может поддержать и помочь, но не существует панацеи, которая быстро вылечит зависимого», - подчеркнула Хайнсалу, добавив, что достижение и сохранение трезвости - самая важная цель программы лечения алкогольной зависимости.
Выздоровление и исцеление начинается, когда человек перестает употреблять алкоголь. «Стоит помнить, что даже очень небольшое количество алкоголя может вызвать тягу у зависимого человека, поэтому в первые месяцы лечения мы подробно рассматриваем проблему тяги. Мы обучаем методам преодоления тяги и напоминаем, что одна пинта - это уже слишком много. Поэтому мы рекомендуем избегать мест и ситуаций, где есть риск употребления алкоголя, в течение первых 3-6 месяцев. Стоит также знать, что в начале лечения человеку будет гораздо сложнее в эмоциональном плане, потому что он больше не будет заглушать свои эмоции алкоголем. Именно здесь может помочь групповая терапия, потому что человек будет чувствовать, что он не один», - сказала Хайнсалу, описывая путь зависимого к выздоровлению. Лечение обычно длится 6-12 месяцев, в зависимости от состояния здоровья человека и имеющихся у него проблем.
К сожалению, никто не может гарантировать, что на пути к выздоровлению не будет камней преткновения. По опыту Хайнсалу, зависимые люди могут сорваться, когда лечение продвигается, самооценка повышается и уверенность в себе растет. «Человек может впасть в эйфорическое состояние, что теперь все хорошо, что он может контролировать выпивку. И выпивает пинту. Для некоторых одной пинты достаточно, чтобы впасть в шестимесячный цикл», - заявила она.
Но как справиться в обществе, где алкоголь употребляется и предлагается, более или менее насильно, даже тем, кому пить нельзя? Хайнсалу сказала, что это зависит от компании и уверенности в себе бросающего пить. «Не должно быть никаких оправданий для отказа от употребления алкоголя. Однако если оно навязано, то на вопрос "Почему ты не пьешь?" можно ответить встречным вопросом "Почему вы пьете?" Людям нравится говорить о себе», - подсказал Хейнсалу, как отвлечь внимание от себя. В конечном счете, цель - остаться верным решению жить трезво в будущем и осознать, что ключ к успеху лежит внутри самого себя.
Где вы можете получить помощь?
- www.alkoinfo.ee
- Руководство для пациентов «Злоупотребление алкоголем - что это такое и где получить помощь?»
- У семейного врача и медсестры
- В специальных центрах лечения алкоголизма (11 центров), работающих в психиатрических центрах крупных эстонских больниц и в некоторых небольших городских больницах
- У психиатров, не работающих в центрах лечения злоупотребления алкоголем
- От Анонимных Алкоголиков
Деньги на профилактику и лечение из Больничной кассы
Профилактика, консультирование и лечение расстройств, связанных с употреблением алкоголя, с 2023 года будет финансироваться из Больничной кассы. В этом году на услуги в области специализированной медицины, семейной медицины и школьного здравоохранения выделено почти пять миллионов евро.
Употребление алкоголя считается нормальным
37-летняя женщина, предприниматель в области дизайна, поделилась своим опытом становления алкоголиком и своим путем к выздоровлению.
Как вы стали алкоголиком?
Я употребляла алкоголь, чтобы преодолеть страх в социальных ситуациях, справиться с переполняющими эмоциями и тревогой, отключиться на некоторое время, чтобы расслабиться. Через некоторое время это стало для меня ежедневным занятием. Бокал красного вина превратился в бутылку, затем в две, и в конце концов за ними последовал джин с тоником. Теперь я знаю, что алкоголь был моим инструментом, чтобы справиться с бездеятельностью и синдромом дефицита внимания.
Что послужило толчком к осознанию того, что алкоголь контролирует вашу жизнь и вы не можете жить как прежде?
Я нахожусь во втором периоде трезвости. В первый раз желание быть трезвой было вызвано ужасным инцидентом, который окончательно открыл мне глаза. Я увидела со стороны, как ужасно я к себе отношусь и как мало себя ценю. Я совершила радикальный поворот и оставалась трезвой в течение двух лет. Но незаметно я снова пригласила алкоголь в свою жизнь. Я считала, что контролирую свое употребление алкоголя, пока прошлым летом не обратилась к психотерапевту с проблемой зависимости. Оттуда меня направили на лечение от алкоголизма.
Что, по вашему мнению, было самым сложным на пути отказа от алкоголя? И есть ли что-то, что оказалось легче, чем вы боялись?
Самым сложным было отношение окружающих. Мою трезвость воспринимают как отклонение, какое-то мимолетное увлечение. Употребление алкоголя - это нормально. Я даже сталкивалась с мнением, что человек, который не пьет, не заслуживает доверия. Ведь ему есть что скрывать, почему он не хочет напиваться.
Проще не пить и верить во что-то другое. Благодаря терапии я поняла, что алкоголь для меня - это религия. Я отношусь к алкоголю, как верующий к Богу. Это помогло мне понять, что мне нужно найти другую веру, и тогда алкоголь мне будет не нужен.
Исходя из вашего собственного опыта, если бы вам пришлось дать алкоголику совет, с чего начать, оставив свой нынешний образ жизни, что бы вы посоветовали?
Самое главное - быть честным с самим собой и с другими. Что касается меня, то я с самого начала решила поделиться знанием о том, что я алкоголик, со своими друзьями и семьей. Второе, о чем я хотела бы упомянуть, - это умение принять поражение. Алкоголик не может бороться с алкоголем, потому что алкоголь все равно побеждает. Алкоголик может сдаться и выйти из круга. Такой образ мышления очень помог мне. Вместо гнева я чувствую смирение и покорность.
Как близкие и члены семьи помогли вам избавиться от зависимости?
Мне повезло, потому что вокруг меня много людей, которые очень поддерживают мой путь. Они были рядом со мной даже в те моменты, когда я была на грани, мои эмоции были на пределе, а привычное решение - выпить один бокал - не подходило. Они были рядом со мной в первые месяцы трезвости из солидарности и помогли мне понять, что в жизни есть так много классных вещей, которые я упускала, напиваясь ночью в ванной или на вечеринке.