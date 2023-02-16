В Эстонии 60 000 алкоголиков: «Я не ем, я пью пиво каждый день!»

Консультант по вопросам зависимости Кая Хейнсалу. Фото: Julia-Maria Linna

Консультант по вопросам зависимости Кая Хейнсалу объяснила, что злоупотребляющий алкоголем может бросить пить, если захочет, а зависимый - нет. «Злоупотребляющий может пить даже больше, чем зависимый, но, если он решит сократить потребление алкоголя, самостоятельно или с помощью специалиста, он справится. Однако с зависимым человеком алкоголь всегда идет рядом. Он может менять работу, друзей, место жительства, переходить от очень плохих отношений к очень хорошим, но алкогольная зависимость остается с ним, и он не может бросить пить, несмотря на свое желание», - говорит Хайнсалу.

Стоит также помнить, что любовь не лечит зависимость. «Я встречала зависимых людей, которые думают, что если бы они смогли найти прекрасного спутника, который бы понимал, поддерживал и любил их, то они бы бросили пить. Но зависимость - это болезнь, которая не проходит сама по себе. Человек сам должен понять, что пора остановиться», - сказала Хайнсалу. Акцент делается на прекращении употребления алкоголя, а не на уменьшении его количества, потому что зависимый человек никогда не станет умеренно пьющим». Роль близких, как в начале лечения, так и после него, также имеет решающее значение. «Члены семьи не должны подыгрывать зависимому, скрывать его пьянство или сглаживать последствия», - подчеркнула Хайнсалу.