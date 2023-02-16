Провизор делится советами, что делать, если головокружение начинает мешать жить

По словам Лелахи, головокружение встречается у людей всех возрастов, в том числе молодых. Но почему иногда у нас кружится голова? «В большинстве случаев головокружение возникает из-за того, что мозг не получает достаточного количества кислорода или получает его слишком много. Есть люди, у которых есть страх, например, перед забором крови – это психологическая реакция, вызывающая падение артериального давления. Поскольку количество крови в сосудах головы уменьшается, а вместе с ней и количество кислорода, человек чувствует головокружение и может потерять сознание», – пояснила она.

По словам провизора, головокружение может возникать по противоположной причине, то есть при слишком низком артериальном давлении, а также, например, при нарушениях сердечного ритма. Приседание, лежание или поднятие ног обычно помогают при плохом самочувствии.

Однако могут быть и другие причины возникновения головокружения. «Причиной головокружения является отказ от еды, низкий уровень сахара в крови, недостаток жидкости, дефицит железа, вирусные или бактериальные заболевания, травмы головы, употребление алкоголя, переутомление, переутомление и так далее», – привела она различные примеры.

Головокружение может быть признаком более серьезной проблемы

Однако головокружение или нарушение равновесия могут быть признаком более серьезной проблемы: например, оно сопровождает оставленное без лечения или внезапное повышение артериального давления, где частым симптомом является давящая на затылок головная боль.