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Провизор делится советами, что делать, если головокружение начинает мешать жить

rus.postimees.ee
Провизор делится советами, что делать, если головокружение начинает мешать жить
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Головокружение.
Головокружение. Фото: Elmo Riig

Каждый человек время от времени испытывает легкое головокружение – в большинстве случаев оно временное, и довольно быстро проходит. Но почему иногда мы ощущаем головокружение, и в какой момент незначительное ощущение головокружения должно вас насторожить – объясняет фармацевт аптеки BENU Маргот Лехари.

По словам Лелахи, головокружение встречается у людей всех возрастов, в том числе молодых. Но почему иногда у нас кружится голова? «В большинстве случаев головокружение возникает из-за того, что мозг не получает достаточного количества кислорода или получает его слишком много. Есть люди, у которых есть страх, например, перед забором крови – это психологическая реакция, вызывающая падение артериального давления. Поскольку количество крови в сосудах головы уменьшается, а вместе с ней и количество кислорода, человек чувствует головокружение и может потерять сознание», – пояснила она.

По словам провизора, головокружение может возникать по противоположной причине, то есть при слишком низком артериальном давлении, а также, например, при нарушениях сердечного ритма. Приседание, лежание или поднятие ног обычно помогают при плохом самочувствии.

Однако могут быть и другие причины возникновения головокружения. «Причиной головокружения является отказ от еды, низкий уровень сахара в крови, недостаток жидкости, дефицит железа, вирусные или бактериальные заболевания, травмы головы, употребление алкоголя, переутомление, переутомление и так далее», – привела она различные примеры.

Головокружение может быть признаком более серьезной проблемы

Однако головокружение или нарушение равновесия могут быть признаком более серьезной проблемы: например, оно сопровождает оставленное без лечения или внезапное повышение артериального давления, где частым симптомом является давящая на затылок головная боль.

«При низком содержании железа в крови или низком уровне гемоглобина у человека бледнеет кожа, появляются темные круги под глазами и быстро утомляется. В случае анемии, то есть плохого кровообращения, кровообращение нормальное и не нарушено, но имеющимся клеткам крови не хватает железа для переноса кислорода по тканям», – пояснила Лехари.

Частой причиной является доброкачественное позиционное головокружение

Однако головокружение также может быть отдельным диагнозом. «Первым и наиболее частым является доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Как правило, доброкачественное позиционное головокружение возникает из-за того, что небольшие слуховые камешки (отолиты) отделяются от отолитовой мембраны и выходят из круглого и эллиптического мешочков преддверия — саккулюса и утрикулюса. Эти свободно плавающие слуховые камешки мигрируют в так называемые каналы, которые являются частью органа равновесия. Попадая внутрь каналов, камешки раздражают рецепторные клетки, заставляя их посылать в головной мозг противоречивые сенсорные сигналы при определенных движениях головы, что приводит к головокружению», – сказала она.

По ее словам, этим заболеванием страдает около 20 процентов всех страдающих головокружением. «Мы имеем дело с самой распространенной болезнью головокружения, которая возникает в любом возрасте, но чаще у людей среднего и старшего возраста», – добавила Лехари.

Другие заболевания, такие как диабет, заболевания щитовидной железы, паркинсонизм, рассеянный склероз или деменция, также иногда вызывают головокружение. «В их случае головокружение часто является симптомом, вызванным как болезнью, так и препаратами, которые лечат эти заболевания», – отметила провизор.

Что делать в такой ситуации и как снять головокружение? Здесь полезно взять под контроль основное заболевание и держать его под контролем, а также может помочь рутинное поведение.

«Например, часто помогает, если вы спите с приподнятой головой, медленно встаете с кровати и садитесь, прежде чем встать, – таким образом учитывается возможность возникновения головокружения. Вам обязательно следует пересмотреть лекарства, которые вы принимаете, и проконсультироваться с врачом о снижении или замене количества. В первую очередь решение об изменении схемы лечения принимает лечащий или семейный врач», – подчеркнула Лехари.

Кроме того, можно проконсультироваться и с провизором, который может поделиться рекомендациями о том, как правильно и в нужной дозировке применять лекарства.

Иногда могут помочь правильные пищевые добавки

По словам Маргот Лехари, пожилые люди часто испытывают шипение, шум и звон в ушах из-за потери слуха. Против них могут помочь биологически активные добавки, улучшающие кровообращение в голове и головном мозге, которые можно приобрести в аптеке. «Они часто помогают при головокружении и памяти, но все равно не улучшают слух», – отметила она.

В аптеке также могут посоветовать безрецептурные пищевые добавки или гомеопатические лекарства. «Влияние пищевой добавки улучшает баланс электролитов и кровообращение в мелких кровеносных сосудах. Обычно это помогает при более мягких шумах, свисте и шуме в ушах. Если потеря слуха уже наступила, они все равно не помогут – она в первую очередь предназначена для борьбы с головокружением», – пояснила Лехари.

Некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, также могут помочь контролировать нарушения баланса и головокружение, вызванные заболеваниями внутреннего уха, некоторые из них также влияют на баланс электролитов и улучшают микроциркуляцию.

Правильный диагноз должен ставить врач

Болезнь Меньера может быть одной из частых причин, почему постоянно возникают головокружения, например, при которых у человека бывают сильные приступы головокружения. «При заболевании слуховые клетки в органе равновесия медленно разрушаются. Симптомами болезни Меньера являются шум в ушах, ощущение давления и дисбаланса или головокружение, которое длится не менее 20 минут, а также могут быть тошнота и головная боль», – сказала она.

С помощью лечения и изменения образа жизни пытаются успешно предотвратить дальнейшие приступы. «Для лечения используются разные лекарства, отпускаемые по рецепту. Человек обязательно должен делать упражнения на равновесие и следить, чтобы он не ел слишком много соленой пищи», – говорит провизор.

В то же время Лехари подчеркивает, что правильный диагноз и лечение все же определяет врач, поэтому при постоянном головокружении или других проблемах со здоровьем следует обратиться к семейному врачу. «Он может диагностировать болезнь с помощью различных тестов и исключить другие заболевания, которые могут вызвать проблему», – сказала в заключение Лехари.

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