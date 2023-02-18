Исследование ⟩ Жесткие методы воспитания разрушают будущее ребенка

Трясти, бить, сердиться или кричать на детей - практика, распространенная среди многих родителей по всему миру. Наказание детей, которому предшествовало неподобающее поведение, считается социально приемлемым.

Доктор Сабрина Сюффрен из Университета Монреаля и Исследовательского центра CHU Sainte-Justine вместе с исследователями из Стэнфордского университета провела исследование, в ходе которого изучались изменения мозга, вызванные жестким воспитанием. Результаты доказали, что родители, применяющие жесткие дисциплинарные методы, могут повредить мозг и эмоциональное развитие ребенка.

Предыдущие исследования показали, что жестокое обращение с детьми (например, сексуальное, физическое и эмоциональное), отсутствие заботы или изъятие из домашней среды связаны с тревогой и депрессией в более позднем возрасте. У детей, переживших жестокое обращение, меньше префронтальная кора и миндалина. Эти две структуры играют ключевую роль в регуляции эмоций. Они также играют определенную роль в развитии тревожности и депрессии.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) изображений более мелких структур головного мозга у детей, испытавших на себе жесткие меры воспитания. Фото: Erakogu/Sabrina Suffren

Недавнее исследование впервые показало, что у детей, испытавших на себе жесткие методы воспитания со стороны родителей, префронтальная кора и миндалина меньше. «Эти результаты очень важны. Это первый случай, когда суровые методы воспитания, которые не приравниваются к жестокому обращению, связаны с уменьшением размеров мозговых структур», - пишет Сабрина Сюффрен.

Если ранее было известно, что жесткое воспитание может вызвать изменения в функциях мозга, то данное исследование подтверждает тот факт, что такой тип поведения влияет и на структуру мозга детей.