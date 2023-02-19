Однажды утром я перестала есть

Эта история о том, как я хотела потерять несколько килограммов, а потеряла себя.

2010 год - мне 17. Я продолжаю «следить за фигурой». Не могу сказать, что голодаю. Нет. Но явно ем меньше, чем надо организму. Если бы я голодала, то начала бы падать в обмороки и не могла бы нормально функционировать. Да и родители бы это заметили, конечно. А когда ты ешь мало, это не так легко заметить. Всегда можно создать видимость, что ты поел. При этом я продолжала жить полноценной жизнью, ходила в школу, проводила время с друзьями, путешествовала, занималась спортом. Но что бы я ни делала, мои мысли почти всегда были заняты едой.

Если я съем сейчас это пирожное, то вечером придется пойти бегать. Лучше ничего не буду есть, так я чувствую себя лучше.

Прошло не так много времени, как мои пищевые «привычки» начали приводить к срывам. Тогда я еще не знала, что у меня началась булимия.