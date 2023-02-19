Фармацевт: после зимы общее состояние людей имеет тенденцию ухудшаться

Другой дефицит витамина возникает из-за недостатка солнечного света. «В наших широтах мы также рекомендуем людям компенсировать дефицит витамина D, вызванный недостатком солнечного света с осени по весну, пищевыми добавками», - сказала Саускина.

По словам фармацевта, можно рассмотреть и курс БАДов, содержащих селен. «В эстонских почвах мало селена, и мы обычно не получаем достаточного количества селена из пищи». Саускина пояснила, что селен является природным антиоксидантом, поддерживает иммунитет, защищает клетки и замедляет их старение. Достаточное содержание селена помогает организму легче преодолевать вирусные заболевания.

«Помимо восполнения дефицита витаминов, здоровый образ жизни - умеренные и регулярные физические нагрузки, ищбегание источников стресса и полноценный отдых - также помогает предотвратить весеннюю хандру», - подчеркнула Саускина.

Три полезные привычки для профилактики весенней хандры

1. Здоровое питание. Следите за тем, чтобы в меню было много фруктов и овощей и не забывайте пить воду (6-8 стаканов в день)

2. Побольше двигайтесь. Каждый день гуляйте на свежем воздухе не менее получаса и проходите 10 000 шагов в течение каждого дня.

3. Избегайте стресса. Расслабьтесь, наслаждайтесь и цените свое свободное время.