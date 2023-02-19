Советы фармацевта ⟩ К весне общее состояние людей в Эстонии ухудшится. Как это исправить?

По словам Александры Саускиной, фармацевта и менеджера аптеки Benu в Суур-Пярну, весна - особенное время, поскольку именно в это время люди чаще всего обращаются к аптекарям с жалобами на усталость и низкий уровень энергии.

Весенняя хандра - не болезнь

По словам Саускиной, на самом деле такого диагноза, как весенняя хандра, не существует, и нет исследований, подтверждающих его. Тем не менее, многие люди испытывают симптомы в начале весны, сочетание которых получило название «весенняя хандра».

«Низкий уровень энергии, нарушения сна, трудности с концентрацией внимания, изменения аппетита и массы тела - вот симптомы, которые часто ассоциируются с весенней хандрой», - рассказала фармацевт. Она также добавила, что подобные симптомы могут быть похожи на симптомы сезонных аффективных расстройств (САР) и что весеннюю хандру можно считать более легкой формой САР, однако научных доказательств этому нет.

Усталость часто вызвана нехваткой витаминов

По мнению Саускиной, причиной усталости весной может быть недостаток витаминов и солнечного света после долгой зимы. «В зимний период в рационе жителей Эстонии меньше свежих фруктов и овощей, чем летом или осенью, когда есть большой выбор местных продуктов». Разнообразное питание в течение всего года имеет первостепенное значение для профилактики авитаминоза.