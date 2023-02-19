Многие из нас чувствуют усталость после долгой зимы - состояние, которое мы привыкли называть весенней хандрой. Фармацевт объясняет, с помощью чего можно повысить уровень энергии весной.
Советы фармацевта ⟩ К весне общее состояние людей в Эстонии ухудшится. Как это исправить?
По словам Александры Саускиной, фармацевта и менеджера аптеки Benu в Суур-Пярну, весна - особенное время, поскольку именно в это время люди чаще всего обращаются к аптекарям с жалобами на усталость и низкий уровень энергии.
Весенняя хандра - не болезнь
По словам Саускиной, на самом деле такого диагноза, как весенняя хандра, не существует, и нет исследований, подтверждающих его. Тем не менее, многие люди испытывают симптомы в начале весны, сочетание которых получило название «весенняя хандра».
«Низкий уровень энергии, нарушения сна, трудности с концентрацией внимания, изменения аппетита и массы тела - вот симптомы, которые часто ассоциируются с весенней хандрой», - рассказала фармацевт. Она также добавила, что подобные симптомы могут быть похожи на симптомы сезонных аффективных расстройств (САР) и что весеннюю хандру можно считать более легкой формой САР, однако научных доказательств этому нет.
Усталость часто вызвана нехваткой витаминов
По мнению Саускиной, причиной усталости весной может быть недостаток витаминов и солнечного света после долгой зимы. «В зимний период в рационе жителей Эстонии меньше свежих фруктов и овощей, чем летом или осенью, когда есть большой выбор местных продуктов». Разнообразное питание в течение всего года имеет первостепенное значение для профилактики авитаминоза.
Зимой и весной Саускина рекомендует употреблять выращенные в Эстонии овощи и перец, потому что в них больше всего витамина С. «Однако если ваш рацион более скуден и вы испытываете дефицит витамина С, вам следует обратить внимание на пищевые добавки витамина С», - советует фармацевт.
Другой дефицит витамина возникает из-за недостатка солнечного света. «В наших широтах мы также рекомендуем людям компенсировать дефицит витамина D, вызванный недостатком солнечного света с осени по весну, пищевыми добавками», - сказала Саускина.
По словам фармацевта, можно рассмотреть и курс БАДов, содержащих селен. «В эстонских почвах мало селена, и мы обычно не получаем достаточного количества селена из пищи». Саускина пояснила, что селен является природным антиоксидантом, поддерживает иммунитет, защищает клетки и замедляет их старение. Достаточное содержание селена помогает организму легче преодолевать вирусные заболевания.
«Помимо восполнения дефицита витаминов, здоровый образ жизни - умеренные и регулярные физические нагрузки, ищбегание источников стресса и полноценный отдых - также помогает предотвратить весеннюю хандру», - подчеркнула Саускина.
Три полезные привычки для профилактики весенней хандры
1. Здоровое питание. Следите за тем, чтобы в меню было много фруктов и овощей и не забывайте пить воду (6-8 стаканов в день)
2. Побольше двигайтесь. Каждый день гуляйте на свежем воздухе не менее получаса и проходите 10 000 шагов в течение каждого дня.
3. Избегайте стресса. Расслабьтесь, наслаждайтесь и цените свое свободное время.