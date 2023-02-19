Семь советов, которые помогут снизить риск сердечных заболеваний

Физические упражнения, сбалансированное питание и достаточный сон оказывают большое влияние на работу сердца. Портал Well and Good рассказывает о некоторых повседневных способах снижения риска сердечных заболеваний.

1. Занимайтесь домашними делами

Хороший повод чаще вытирать пыль. Исследование, проведенное несколько лет назад, показало, что всего 30 минут физических упражнений в день, даже в виде подметания пола, снижают риск сердечных заболеваний на 24 процента.

2. Попробуйте новую тренировку

Вы можете подумать, что динамичная тренировка, например, бег, достаточно хороша для вашего сердца. Но статические силовые тренировки - лучший способ снизить риск сердечных заболеваний. Даже пять минут мышечных тренировок в день приносят пользу.

3. Питайтесь полезной для сердца пищей

Чтобы снизить риск сердечных заболеваний, следите за тем, чтобы в вашем рационе присутствовали жирные кислоты омега-3. Их можно найти в жирной рыбе, семенах чиа и льна. Кроме того, важны богатые антиоксидантами ягоды и гранаты, а употребление авокадо помогает контролировать уровень холестерина.

4. Ешьте йогурт

Оказывается, сердце любит йогурт. Одно исследование показало, что одна-две порции йогурта в неделю могут снизить риск сердечных заболеваний на 20 процентов. Однако следует выбирать натуральные йогурты, в которых нет большого количества подсластителей.

5. Сочетайте здоровые привычки

Сочетание практик, направленных на поддержание здоровья и хорошего самочувствия, связано с более низким риском сердечных заболеваний. Вегетарианская диета, медитация, йога и массаж могут помочь контролировать риск.

6. Ешьте яйца

Согласно исследованиям, не следует опасаться холестерина, содержащегося в яйцах, если употреблять их в умеренных количествах. Одно исследование даже показало, что употребление одного яйца в день может снизить риск сердечных заболеваний.

7. Ешьте больше полифенолов