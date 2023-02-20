Больницы нуждаются в средствах на неотложную медпомощь

Эстонский союз больниц предложил Больничной кассе пересмотреть расценки на ЕМО, так как текущие расходы на ЕМО значительно превышают возмещаемые в связи с моделью финансирования. Также, по мнению союза, необходимо срочно пересмотреть и оплату готовности больниц.

«Мы предлагаем изыскать дополнительные средства для увеличения объемов стационарного лечения, в том числе для снижения дефицита лечения, ощущавшегося во время короновируса. Благодаря своевременному и адекватно спланированному лечению сокращается количество обращений в EMO и повышаем шансы людей на получение необходимой помощи на нужном этапе», – заявил председатель правления Эстонского союза больниц Урмас Суле, по словам которого, большое количество пациентов, направленных в EMO, не нуждаются в неотложной помощи, а должны получать помощь в рамках общей врачебной помощи или стационарной специализированной медицинской помощи.

Эстонский союз больниц также предложил пересмотреть все программы, связанные с организацией EMO и неотложной работы всех эстонских больниц, и как можно скорее найти деньги для увеличения дополнительных мощностей больниц. «Необходимость повышения готовности к кризисам стала очевидной уже во время кризиса COVID, но необходимость повышения готовности также является прямым результатом сегодняшних глобальных кризисов, включая военную ситуацию в Европе и изменения, вызванные потеплением климата», – пояснил Суле.