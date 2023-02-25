53-летний мужчина из Дюссельдорфа стал третьим человеком, который излечился от ВИЧ после того, как врачи пересадили ему стволовые клетки для лечения лейкемии.
Врачи объявили, что мужчина, лечившийся от рака, излечился от ВИЧ
У мужчины нет признаков активной инфекции спустя четыре года после того, как он перестал принимать антиретровирусные препараты. «Мы считаем, что в его организме не осталось ни одного функционального вируса», - сказал Бьорн Йенсен, работающий в университетской клинике Дюссельдорфа.
«Дюссельдорфский пациент» был признан ВИЧ-инфицированным в 2008 г. В 2011 г. у него развилась лейкемия, которую лечили химиотерапией, но на следующий год она вернулась. Поэтому в 2013 году с помощью химиотерапии в костном мозге мужчины были уничтожены стволовые клетки, вырабатывающие иммунные клетки, в том числе и раковые, а затем они были заменены стволовыми клетками из крови донора.
Самое главное, что врачи нашли донора с мутацией, отключающей рецептор CCR5, который ВИЧ использует для заражения иммунных клеток. Эта трансплантация сделала иммунную систему мужчины устойчивой к ВИЧ.
В 2017 году команда перестала давать ему иммуносупрессивные препараты, чтобы предотвратить рецидив донорской клетки, а в ноябре 2018 года было прекращено антиретровирусное лечение (Nature Medicine).
В прошлом еще два человека, прошедшие курс лечения от рака, излечились от ВИЧ таким же образом. Но поскольку пересадка костного мозга сопряжена с риском, а также учитывая, что медикаментозное лечение также может контролировать вирус, она никогда не используется только для лечения ВИЧ.
В качестве альтернативного подхода исследователи изучают редактирование гена CCR5 в иммунной системе ВИЧ-положительных людей.