Врачи объявили, что мужчина, лечившийся от рака, излечился от ВИЧ

У мужчины нет признаков активной инфекции спустя четыре года после того, как он перестал принимать антиретровирусные препараты. «Мы считаем, что в его организме не осталось ни одного функционального вируса», - сказал Бьорн Йенсен, работающий в университетской клинике Дюссельдорфа.

«Дюссельдорфский пациент» был признан ВИЧ-инфицированным в 2008 г. В 2011 г. у него развилась лейкемия, которую лечили химиотерапией, но на следующий год она вернулась. Поэтому в 2013 году с помощью химиотерапии в костном мозге мужчины были уничтожены стволовые клетки, вырабатывающие иммунные клетки, в том числе и раковые, а затем они были заменены стволовыми клетками из крови донора.

Самое главное, что врачи нашли донора с мутацией, отключающей рецептор CCR5, который ВИЧ использует для заражения иммунных клеток. Эта трансплантация сделала иммунную систему мужчины устойчивой к ВИЧ.

В 2017 году команда перестала давать ему иммуносупрессивные препараты, чтобы предотвратить рецидив донорской клетки, а в ноябре 2018 года было прекращено антиретровирусное лечение (Nature Medicine).

В прошлом еще два человека, прошедшие курс лечения от рака, излечились от ВИЧ таким же образом. Но поскольку пересадка костного мозга сопряжена с риском, а также учитывая, что медикаментозное лечение также может контролировать вирус, она никогда не используется только для лечения ВИЧ.