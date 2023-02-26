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В Мустамяэ откроют новый корпус онкологического центра

BNS
В Мустамяэ откроют новый корпус онкологического центра
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PERH.
PERH. Фото: Eero Vabamägi

Северо-Эстонская региональная больница (PERH) в понедельник откроет в Мустамяэском медгородке новый Y-корпус онкологического центра.

Новый корпус откроют председатель правления PERH Агрис Пеэду, премьер-министр Кая Каллас и министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.

В новый корпус Y региональной больницы переедут дневные и стационарные отделения, планового лечения рака и заболеваний почек, в том числе дневное отделение химиотерапии онкологического и гематологического диспансера, отделения химиотерапии и гематологии, отделение гемодиализа и отделение палат нефрологического центра.

На нулевом этаже разместятся аптечное отделение, отделение радиологии с двумя аппаратами магнитно-резонансной томографии (МРТ) и помещение центра патологии.

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