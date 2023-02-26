В Мустамяэ откроют новый корпус онкологического центра

В новый корпус Y региональной больницы переедут дневные и стационарные отделения, планового лечения рака и заболеваний почек, в том числе дневное отделение химиотерапии онкологического и гематологического диспансера, отделения химиотерапии и гематологии, отделение гемодиализа и отделение палат нефрологического центра.