Северо-Эстонская региональная больница (PERH) в понедельник откроет в Мустамяэском медгородке новый Y-корпус онкологического центра.
В Мустамяэ откроют новый корпус онкологического центра
В Мустамяэ откроют новый корпус онкологического центра
Новый корпус откроют председатель правления PERH Агрис Пеэду, премьер-министр Кая Каллас и министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
В новый корпус Y региональной больницы переедут дневные и стационарные отделения, планового лечения рака и заболеваний почек, в том числе дневное отделение химиотерапии онкологического и гематологического диспансера, отделения химиотерапии и гематологии, отделение гемодиализа и отделение палат нефрологического центра.
На нулевом этаже разместятся аптечное отделение, отделение радиологии с двумя аппаратами магнитно-резонансной томографии (МРТ) и помещение центра патологии.