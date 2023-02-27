Запасы крови группы А (II), Rh− критически низкие. Людей просят срочно сдать кровь

Руководитель Центра крови Аве Леллеп приглашает всех здоровых и подходящих доноров сдать кровь. «Наши запасы крови сократились до критического предела, но всего одна сдача крови может спасти жизни нескольких человек, поэтому вклад каждого донора сейчас имеет решающее значение», - сказал Леллеп.

Кровь можно сдать в центре крови на бульваре Эстония, 1 по понедельникам и пятницам с 8:00 до 16:00, со вторника по четверг с 11:00 до 19:00. Донорский центр Ülemiste ждет доноров по адресу Валукоя, 7 по понедельникам и со среды по пятницу с 9:00 до 17:00, по вторникам с 9:00 до 18:00. Кроме того, доноров ждут завтра, 28 февраля, на втором этаже Järve Keskus.