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Юри Ратас: в самом начале президентского приема мое здоровье сильно ухудшилось

Лоора-Элизабет Ломп
Юри Ратас: в самом начале президентского приема мое здоровье сильно ухудшилось
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Юри Ратас с супругой на президентском приеме.
Юри Ратас с супругой на президентском приеме. Фото: Konstantin Sednev

В прямом эфире Facebook председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что после обморока на президентском приеме его показатели здоровья в полном порядке.

Ратас сказал, что в последние дни он получил много писем с вопросами о его здоровье. «Это очень приятно, спасибо вам за это», - сказал Ратас.

«В самом начале приема у меня очень быстро ухудшилось здоровье, я потерял сознание. На помощь пришло много людей, многих я даже не знал. Кто-то вызвал скорую помощь, и меня отвезли в ЭМО. Там я сдал анализы, все они оказались в порядке», - сказал Ратас.

Он добавил, что сегодня утром он также сделал нагрузочное тестирование, и результаты были положительными. «Здоровье никогда не стоит хвалить, но тест действительно показал хорошие результаты. Тест также показал, что проблема не связана с сердцем. Показания холестерина тоже были в норме», - добавил Ратас.

«Я рекомендую всем следить за своим весом и диетой. Могу сказать, что с потерей веса показатели холестерина значительно улучшились», - сказал Ратас.

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