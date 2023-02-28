Юри Ратас: в самом начале президентского приема мое здоровье сильно ухудшилось

Ратас сказал, что в последние дни он получил много писем с вопросами о его здоровье. «Это очень приятно, спасибо вам за это», - сказал Ратас.

«В самом начале приема у меня очень быстро ухудшилось здоровье, я потерял сознание. На помощь пришло много людей, многих я даже не знал. Кто-то вызвал скорую помощь, и меня отвезли в ЭМО. Там я сдал анализы, все они оказались в порядке», - сказал Ратас.

Он добавил, что сегодня утром он также сделал нагрузочное тестирование, и результаты были положительными. «Здоровье никогда не стоит хвалить, но тест действительно показал хорошие результаты. Тест также показал, что проблема не связана с сердцем. Показания холестерина тоже были в норме», - добавил Ратас.