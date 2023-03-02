Статистика ⟩ 274 миллиона евро: такую сумму жители Эстонии сэкономили на покупке лекарств в прошлом году

В прошлом году Касса здоровья возместила 9,5 миллионов льготных лекарств, отпущенных по рецепту. В среднем Касса здоровья выплачивала 17,5 евро за один рецепт, в то время как человек в среднем оплачивал самостоятельно 6,4 евро.

В прошлом году при поддержке Кассы здоровья стали доступны многие новые и необходимые лекарства. Например, начали возмещаться расходы на три новых лекарства для лечения психических заболеваний - тяжелой депрессии, шизофрении и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

В прошлом году был также расширен перечень лекарств, доступных пациентам с сердечной недостаточностью, рассеянным склерозом и фиброзирующими заболеваниями легких. В список также были добавлены около десятка лекарств от рака, как для домашнего использования, так и для лечения в больнице. В прошлом году больше всего возмещались расходы на лекарства для людей с опухолевыми и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Льготные лекарства можно купить в аптеке по рецепту врача. Льготные лекарства, которые оплачивает Касса здоровья, перечислены в списке льготных лекарств. Этот список обновляется четыре раза в год.

В 2022 году 154 455 людей получили дополнительную компенсацию на покрытие расходов на лекарства в размере 8,8 миллионов евро.

«Самые большие расходы на здороохранение для людей часто связаны с покупкой лекарств по рецепту, особенно для людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Именно для них дополнительная льгота на лекарства, предоставляющая большую скидку, стала большой поддержкой. С помощью этой дополнительной льготы, размер которой составляет от 100 евро, мы хотим обеспечить людям возможность приобрести необходимые им лекарства вопреки их стоимости», - сказал руководитель отдела лекарств и медицинского оборудования Кассы здоровья Эрки Лайдмяэ.

В 2022 году за льготные лекарства, лекарства для больниц или приобретенные в рамках государственных закупок жителям Эстонии было возмещено в общей сложности 274 миллиона евро.