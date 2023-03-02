Выявлен новый фактор, осложняющий протекание заболевания коронавирусом

«Хотя подтвержденные бактериальные коинфекции в случае Covid-19 редки - менее четырех процентов случаев стационарного лечения -, наши результаты показывают, что пациенты с Covid-19 с этими коинфекциями имеют ошеломляющий 25-процентный риск смерти в течение 30 дней», - сказал доктор Амит Гаггар в Medical Xpress.

В исследовании изучался стационарный оборот Covid-19 в больницах UAB и больницах штата Луизиана (OLHS). Пациенты были разделены на три группы: подтвержденная бактериальная коинфекция, определяемая по анализу крови через 48 часов после поступления в больницу; подозреваемая бактериальная коинфекция у пациентов, получающих антимикробные препараты; и отсутствие бактериальной коинфекции.

«Полученные результаты свидетельствуют о сильно недооцененном факторе взаимодействия между бактериальными патогенами и вирусом Covid-19 SARS-CoV-2 и их влияния на клинические исходы», - добавил соавтор исследования врач-инфекционистНатаниэль Эрдманн.

В частности, ученые обнаружили, что внутрибольничная смертность от коинфекции при Covid-19 составила 26% в больницах UAB и 22% в больницах штата Луизианы, что превышает уровень смертности группы с подозрением на коинфекцию (UAB, 24%; OLHS, 12%) и группы без коинфекции (UAB, 5,9%; OLHS, 5,1%).